«Минскводоканал»: вода в распределительной сети Минска соответствует санитарным правилам и нормам

Новости Беларуси. Вода в распределительной сети Минска соответствует санитарным правилам и нормам, причем по всем показателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы добиться этого результата, специалисты работали в круглосуточном режиме. Тем не менее, запрет на использование воды для питья будет снят только после подтверждения ее качества Минским городским центром гигиены.

Напомним, жители нескольких районов столицы столкнулись с резким и неприятным запахом. Вопрос загрязнения воды затронул более 2 тысяч столичных домов – это свыше 700 тысяч человек. Ситуацию на личный контроль взял Президент. Прокуратура проводит проверку.