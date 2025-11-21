Все сферы должны тянуться к тем, кто впереди – Чернецкий о совещании Президента с учёными

Григорий Азарёнок, СТВ:

Когда Батька сегодня рассуждал о статусе, положении, достижениях, он говорил, приводя в пример силовиков. И ученые нормально восприняли, не обиделись, что их сравнивают, например, с другой сферой деятельности, с силовиками. То есть, в принципе, любое совещание, мероприятие главы государства – это в том числе для всех, для нас, для деятелей культуры, для журналистов, для работников сельского хозяйства, для госаппарата – это всегда руководство к действию.

Руслан Чернецкий, министр культуры:

Это говорит лишь о том, что все сферы должны тянуться к тем, кто впереди. Если где-то у нас сфера отстающая, значит, нужно подтягиваться, брать пример. С лучших нужно инновации постоянно какие-то, постоянно креативить, постоянно что-то создавать новое. Быть в творческом поиске, что касаемо нас, например.

Хотя я бы не называл культуру отстающей у нас сферой, но тем не менее, нет предела совершенства, поэтому нужно постоянно (над собой в первую очередь) работать, работать над новыми проектами, искать новые подходы, приемы. Сейчас очень много возможностей для развития. У нас все, слава богу, получается.

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