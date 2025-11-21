Лукашенко – учёным: по многим направлениям вы плетётесь в хвосте!

До 1 января Президент ожидает предметные, детальные и согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы в Беларуси. Этот дедлайн прозвучал 21 ноября на масштабной встрече главы государства с учеными и руководством Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом действительно есть проблема. Наши разработки не всегда актуальны и не всегда конкурентоспособны. Мы не задаем тренды, а следуем им. Притом не всегда удачно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Потому что практика, оторвавшись от науки, давно ушла вперед. Вы по некоторым, по многим направлениям плететесь просто в хвосте. Вы увидите, что-то практика в каком-то направлении продвинулась и начинает что-то делать, и это хорошо, слава богу. В лучшем случае вы прибежали и помогаете там или изучаете эту проблему.

А наука должна, как меня учили когда-то, хотя бы на полшага быть впереди, а мы в хвосте плетемся. И все завываем: деньги, деньги. Ну я задал вопрос, пока никто не встал и не сказал, кому мы за его изобретение и научные открытия не заплатили. Пока никто не встал и не сказал. Поэтому никаких отступлений. Нам нужны не количество, а качественные ученые, которые способны создавать, если уже не школы, но хотя бы своих учеников иметь, последователей, чтобы были по тем направлениям, которые нам нужны.

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