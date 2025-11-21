Генетика и метаболизм – медики объяснили, почему некоторым людям сложнее худеть

Лишний вес давно перестал быть лишь эстетической проблемой. Врачи по всему миру бьют тревогу: человечество толстеет. Ожирение официально признано болезнью тысячелетия. По данным ВОЗ, сегодня в мире более 2 миллиардов человек имеют проблемы с весом, около трети из них умирают от ожирения, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ, доктор медицинских наук:
С моей точки зрения, ожирение – это крайне коварное заболевание, оно порабощает миллионы людей в мире, прогнозы к 2035 году – чуть ли не больше миллиарда. Вы можете представить масштаб проблемы? Оно настолько хитро устроено, что если раньше люди умирали от травм, инфекций, то сейчас это заболевания неинфекционные, метаболические, кардиоваскулярные, рак, диабет, все другие, связанные с ожирением.
Люди набирают вес по разным причинам: от неправильного питания до стресса. Меняется гормональный фон: растет грелин, вызывающий голод, кортизол, который замедляет обмен веществ и способствует накоплению жира.
Яна Котова, врач – гинеколог-эндокринолог:
Набор веса – это гормонозависимый процесс, потому что гормоны нашего тела регулируют все звенья обмена веществ, набор или снижение массы тела. Здесь важно понимать, что в этом участвуют и надпочечники, которые вырабатывают гормоны стресса, очень большую роль играют гормоны щитовидной железы, женские половые гормоны, гормоны, которые участвуют в обмене белков, жиров и углеводов.
Склонность к набору веса во многом закладывается генами. Они определяют, как организм перерабатывает пищу, как откладывается жир и когда мы чувствуем насыщение. У некоторых людей эти механизмы работают иначе, им сложнее остановиться, вес растет быстрее. Однако генетика задает предрасположенность, но не решает за нас.
Яна Котова:
Особенности обмена веществ и склонности к набору веса закладываются совокупностью генов. Есть гены, которые отвечают, например, за углеводный обмен, способность организма усваивать углеводы, не откладывая их в жир. Есть гены быстрого или медленного роста жировой ткани, есть ген насыщения, это считается основным геном у людей с ожирением, потому что у них отсутствует чувство насыщения. Совокупность этих и ряда других генов обуславливает ту самую тенденцию к набору веса.
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