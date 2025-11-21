Генетика и метаболизм – медики объяснили, почему некоторым людям сложнее худеть

Лишний вес давно перестал быть лишь эстетической проблемой. Врачи по всему миру бьют тревогу: человечество толстеет. Ожирение официально признано болезнью тысячелетия. По данным ВОЗ, сегодня в мире более 2 миллиардов человек имеют проблемы с весом, около трети из них умирают от ожирения, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ, доктор медицинских наук:

С моей точки зрения, ожирение – это крайне коварное заболевание, оно порабощает миллионы людей в мире, прогнозы к 2035 году – чуть ли не больше миллиарда. Вы можете представить масштаб проблемы? Оно настолько хитро устроено, что если раньше люди умирали от травм, инфекций, то сейчас это заболевания неинфекционные, метаболические, кардиоваскулярные, рак, диабет, все другие, связанные с ожирением. Люди набирают вес по разным причинам: от неправильного питания до стресса. Меняется гормональный фон: растет грелин, вызывающий голод, кортизол, который замедляет обмен веществ и способствует накоплению жира.