У других уходит 15-20 лет, а мы поставили за 5! Что такое «Полонез-М» и на что он способен?

К теме национальной безопасности. И задачи в этой особенной сфере вытекают из нашего географического положения, которое просто обязывает быть готовым к любому развитию событий. Новейший комплекс реактивной системы залпового огня «Полонез-М» именно такой инструмент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Полонез-М» – рассказываем о самом мощном оружии белорусской армии. Это один из элементов стратегического сдерживания. Комплекс соответствует лучшим мировым образцам систем реактивной артиллерии. Он позволяет поражать цели на рекордных расстояниях. А многие технические решения, которые реализованы белорусскими разработчиками, не имеют аналогов в мире. Даниил Дроботов расскажет и о других деталях.

Мощное оружие для белорусской армии. «Полонез-М» способен поражать цель на расстоянии до 300 километров. Этот путь ракеты преодолевают всего за 4 минуты, а радиус отклонения не превышает 3 метров.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Комплекс оснащен восемью ракетами. Каждая состоит из двух частей, одна из которых отделяется при выходе на предельную высоту. Далее включается основной двигатель, который разгоняет боевую часть до 700 метров в секунду. «Полонез» практически неуязвим для сил ПВО. Благодаря системе маневрирования траекторию боезаряда можно менять уже после запуска. Типы ракет позволяют поражать различные, даже самые сложные цели. Подготовка к пуску занимает всего 10 минут.

Комплекс выглядит внушительно и вес у него соответствующий – 46 тонн. При этом не страдает мобильность – машина может развить скорость до 90 километров в час, а запаса хода хватит примерно на тысячу километров. То есть одной заправки достаточно, чтобы проехать всю Беларусь.