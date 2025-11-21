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У других уходит 15-20 лет, а мы поставили за 5! Что такое «Полонез-М» и на что он способен?

21 ноября 2025 18:06
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К теме национальной безопасности. И задачи в этой особенной сфере вытекают из нашего географического положения, которое просто обязывает быть готовым к любому развитию событий. Новейший комплекс реактивной системы залпового огня «Полонез-М» именно такой инструмент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Полонез-М» – рассказываем о самом мощном оружии белорусской армии.

Это один из элементов стратегического сдерживания. Комплекс соответствует лучшим мировым образцам систем реактивной артиллерии. Он позволяет поражать цели на рекордных расстояниях. А многие технические решения, которые реализованы белорусскими разработчиками, не имеют аналогов в мире.

Даниил Дроботов расскажет и о других деталях.

У других уходит 15-20 лет, а мы поставили за 5! Что такое «Полонез-М» и на что он способен?-2

Мощное оружие для белорусской армии. «Полонез-М» способен поражать цель на расстоянии до 300 километров. Этот путь ракеты преодолевают всего за 4 минуты, а радиус отклонения не превышает 3 метров.

У других уходит 15-20 лет, а мы поставили за 5! Что такое «Полонез-М» и на что он способен?-4

Даниил Дроботов, корреспондент:
Комплекс оснащен восемью ракетами. Каждая состоит из двух частей, одна из которых отделяется при выходе на предельную высоту. Далее включается основной двигатель, который разгоняет боевую часть до 700 метров в секунду.

«Полонез» практически неуязвим для сил ПВО. Благодаря системе маневрирования траекторию боезаряда можно менять уже после запуска. Типы ракет позволяют поражать различные, даже самые сложные цели. Подготовка к пуску занимает всего 10 минут.

У других уходит 15-20 лет, а мы поставили за 5! Что такое «Полонез-М» и на что он способен?-6

Комплекс выглядит внушительно и вес у него соответствующий – 46 тонн. При этом не страдает мобильность – машина может развить скорость до 90 километров в час, а запаса хода хватит примерно на тысячу километров. То есть одной заправки достаточно, чтобы проехать всю Беларусь.

У других уходит 15-20 лет, а мы поставили за 5! Что такое «Полонез-М» и на что он способен?-8

На разработку и реализацию на аналогичных с «Полонезом» комплексов у стран, обладающих колоссальным опытов в области ракетостроения, ушло от 15 до 20 лет. Белорусский поставили на боевое дежурство всего за 5 лет и его продолжают модернизировать, чтобы не отставать от современных военных реалий.

Подробнее смотрите в видео.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # техника

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