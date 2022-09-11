«Все помещики остались на местах». Дюков рассказал, как на самом деле жили белорусы в Российской империи

Кто против праздника 17 сентября и какую роль Польша сыграла в истории Беларуси? Могут ли у нас быть конструктивные отношения? Такие периоды в истории тоже были, но только тогда, когда Варшава не мечтала об историческом реванше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Азаренок: «Это для кого это там Западная Беларусь – родина, панове? Забудьте. Забудьте навсегда». Подробнее.

Григорий Азаренок, СТВ:

Когда белорусские, украинские земли отошли к Российской империи, какие-то, конечно, шляхтюки выступали вместе с Костюшкой и их, естественно, наказали. Хотя и не жестко. Но основная масса этой польскоговорящей католической шляхты осталась владеть этими землями и крестьянами. И получила там даже наделы, присягнула, конечно, императрице Екатерине, а потом Павлу. Но они остались владеть. И когда Президент выступал с историческим уроком, он сказал такую фразу: очень много было негативного для белорусов в Российской империи. Почему? Так те же самые угнетатели, те же самые польские шляхтичи остались владеть белорусскими крестьянами. И сломал эту систему граф Муравьев.