«Все помещики остались на местах». Дюков рассказал, как на самом деле жили белорусы в Российской империи
Кто против праздника 17 сентября и какую роль Польша сыграла в истории Беларуси? Могут ли у нас быть конструктивные отношения? Такие периоды в истории тоже были, но только тогда, когда Варшава не мечтала об историческом реванше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Азаренок: «Это для кого это там Западная Беларусь – родина, панове? Забудьте. Забудьте навсегда». Подробнее.
Григорий Азаренок, СТВ:
Когда белорусские, украинские земли отошли к Российской империи, какие-то, конечно, шляхтюки выступали вместе с Костюшкой и их, естественно, наказали. Хотя и не жестко. Но основная масса этой польскоговорящей католической шляхты осталась владеть этими землями и крестьянами. И получила там даже наделы, присягнула, конечно, императрице Екатерине, а потом Павлу. Но они остались владеть. И когда Президент выступал с историческим уроком, он сказал такую фразу: очень много было негативного для белорусов в Российской империи. Почему? Так те же самые угнетатели, те же самые польские шляхтичи остались владеть белорусскими крестьянами. И сломал эту систему граф Муравьев.
Александр Дюков, историк:
Все абсолютно правильно. После того как присоединили, как тогда говорили, губернии, от Польши забранные, к Российской империи, в том числе белорусские, украинские и литовские земли, вся шляхта, все помещики остались на местах. Более того, все управление осуществлялось по-прежнему ими. Представители, собственно, российских властей были там где-то немножечко наверху. А все управление на местах было управление ими же. Естественно, когда началась реформа, после 1861 года, когда стали договариваться, как наделять крестьян землей, местное самоуправление, помещичье, польское наделяло крестьян землей так, что у крестьян ничего не оставалось практически. После того как началось восстание и приехал Муравьев, все эти уставные грамоты стали пересматриваться. Привозили посредников из России, которые уже, значит, как несвязанные с местными помещиками в соответствии с законом решали это. И более того, наделяли крестьян землей в больших масштабах, чем в самих русских губерниях.
Читайте также:
Какое письмо на самом деле написал последним Калиновский? Историк Дюков раскрыл малоизвестные факты
Что погубило древнеславянское государство и какой исторический урок мы должны из этого вынести? Рассказал Гигин
Почему урок от Президента был занимателен даже для россиян? Ответил историк из РФ