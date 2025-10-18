ПВО уничтожила 41 украинский БПЛА над регионами России

Силами ПВО России ночью нейтрализован 41 дрон ВСУ над российскими регионами и акваторией Черного моря, пишет РИА Новости.

Министерство РФ информирует, что ВС Украины для атак по российским объектам применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Так, в течение ночи с 17 на 18 октября в небе над Брянской областью сбиты 12 БПЛА ВСУ, над Калужской областью и Республикой Башкортостан – по 5, над Московской областью – 3, над Белгородской и Орловской областями – по 2 дрона, над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областями – по 1. Также 6 БЛА ликвидированы над водами Черного моря.

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