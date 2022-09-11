Спортивный электрокар и ажиотажные лесопогрузчики. Что нового в белорусском машиностроении?

Новости Беларуси. Еще одна задача, которую не снимали с повестки ни в 2022 году, ни раньше, – импортозамещение. Санкции только усилили это направление и еще раз доказали, что рассчитывать в жизни нужно только на себя, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. По этому принципу мы и живем, но сейчас время, чтобы ускориться. «Сроки обозначены достаточно… Так скажем, вчера». Когда белорусские мотоциклы начнут делать из белорусских компонентов?

Настало время учиться изготавливать то, что раньше закупали у посредников. Так, на гомельском заводе по производству жилищно-коммунального оборудования освоили выпуск станций обезжелезивания. С задачей специалисты справились за два месяца, при этом от импорта из ЕС новая продукция не зависит – комплектующие и материалы белорусского и российского производства.

Владислав Ковалев, генеральный директор Гомельского завода «Коммунальник»:

Раньше много чего было импортного, даже в таких аналогичных станциях. Мы как единственный государственный завод посмотрели на это с другой стороны и применили очень много сырья и материалов наших, белорусских. Начиная от стен, которые здесь видите, это производство Гомельской области, и заканчивая метизной продукцией. Да, мы работаем, конечно, не все выполняет Беларусь, но мы работаем с Российской Федерацией. И, конечно, основное здесь – белорусская технология.

Производительность станции – 10 кубических метров воды в час, что вполне может закрыть потребность населенного пункта в несколько тысяч жителей. В рамках программы «Чистая вода» главой государства поставлена задача до 2025 года обеспечить все население Беларуси качественной питьевой водой. Особенно актуален этот вопрос на Полесье, где жесткость воды может превышать норму в десяток раз.

Игорь Малявко, заместитель генерального директора – главный инженер Гомельского завода «Коммунальник»:

Станцией можно управлять автоматически на расстоянии. Оператор сидит, отслеживает все, смотрит, что испортилось. Присылает ремонтные бригады и, соответственно, дает команду на прочистку.

Санкции рубят, а щепки летят от нового белорусского лесопогрузчика. На неделе в Минске презентовали четыре образца машин, которые только сошли с конвейера. С начала 2022 года в холдинге создали 100 импортозамещающих узлов и агрегатов.

Олег Дикун, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам холдинга «Амкодор»:

Все новопрезентованные машины имеют высокую степень локализации – более 70 %. По многим отраслям, по многим видам продукции мы видим повышенный спрос. То есть уже сегодня мы не можем удовлетворить потребность наших клиентов. Мы растем, наши мощности из года в год прирастают. На перекрестке импортозамещения можно выбрать разные направления: купить аналог у других стран, скопировать и произвести свое или пойти тернистой, но инновационной дорогой.

Белорусские ученые накануне представили первый спортивный электромобиль. Практически вся электроника собственного производства. Интересный факт озвучили разработчики: в электромобиле информационных технологий больше, чем в стандартных приложениях, которые разрабатываются программистами. По оценкам экспертов, объем кода в электрокарах превышает его наличие в самолетах.