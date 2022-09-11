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«Начинают заниматься разработкой с нуля». Чем будут лечить белорусов с уходом европейских лекарств?

11 сентября 2022 16:37
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Новости Беларуси. Еще одна задача, которую не снимали с повестки ни в 2022 году, ни раньше, – импортозамещение. Санкции только усилили это направление и еще раз доказали, что рассчитывать в жизни нужно только на себя, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. По этому принципу мы и живем, но сейчас время, чтобы ускориться.

«Сроки обозначены достаточно… Так скажем, вчера». Когда белорусские мотоциклы начнут делать из белорусских компонентов?

«Начинают заниматься разработкой с нуля». Чем будут лечить белорусов с уходом европейских лекарств?-1

Разрыв логистических цепочек, сложности при оплате, доступность сырья – это то, что ощутил на себе и фармацевтический рынок. А вместе с ним и мы, заглядывая в аптеку и глядя на цены. В большой политике нет места для милосердия, например, к пенсионеру, который пришел купить привычное лекарство, а оно снова подорожало. Хотя побочные эффекты санкционной терапии почувствовали все, в том числе и те, кто пытается нас лечить.

«Начинают заниматься разработкой с нуля». Чем будут лечить белорусов с уходом европейских лекарств?-4

Владислав Гудович, начальник отдела научных исследований и разработок фармацевтического предприятия:
Если мы говорим про сырье европейского производства, то если раньше мы могли привезти его за один месяц, за два, то теперь мы готовы ждать уже четыре месяца. Страдает в итоге каждый из нас. Страдаем мы как производители, страдают и потребители. Тоже не самая лучшая ситуация для самих производителей, потому что люди стали просто меньше покупать. Меньше сырья, меньше они продают, меньше выручки получают. Соответственно, доходность их бизнеса тоже падает.

«Начинают заниматься разработкой с нуля». Чем будут лечить белорусов с уходом европейских лекарств?-7

И тут уже не до скептицизма на кассе, мол, дайте что-нибудь, только не белорусское. В дефиците или по завышенной цене может оказаться любой импортный препарат. И хорошо бы иметь тот самый отечественный аналог.

Нашей съемочной группе на одном из столичных фармпредприятий показывают новинку. Препарат пригодится при артрите и остеоартрозе. Совсем скоро его можно будет купить во всех аптеках страны и, что важно, дешевле европейского оригинала.

«Начинают заниматься разработкой с нуля». Чем будут лечить белорусов с уходом европейских лекарств?-10

Владислав Гудович:
Достаточно много белорусских предприятий уже организовывают полный цикл производства, переходят с той категории, когда просто брали и упаковывали у себя чужие продукты, а люди начинают заниматься разработкой с нуля. Потому что это стало выгодно, рынок открылся. С рынка ушла часть иностранных компаний, с рынка ушла Украина. Это дает возможность развиваться белорусским производителям.

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# Государственная политика в области импортозамещения # общество # Илона Волынец # Владислав Гудович # Фотофакт

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