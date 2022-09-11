«Начинают заниматься разработкой с нуля». Чем будут лечить белорусов с уходом европейских лекарств?

Новости Беларуси. Еще одна задача, которую не снимали с повестки ни в 2022 году, ни раньше, – импортозамещение. Санкции только усилили это направление и еще раз доказали, что рассчитывать в жизни нужно только на себя, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. По этому принципу мы и живем, но сейчас время, чтобы ускориться. «Сроки обозначены достаточно… Так скажем, вчера». Когда белорусские мотоциклы начнут делать из белорусских компонентов?

Разрыв логистических цепочек, сложности при оплате, доступность сырья – это то, что ощутил на себе и фармацевтический рынок. А вместе с ним и мы, заглядывая в аптеку и глядя на цены. В большой политике нет места для милосердия, например, к пенсионеру, который пришел купить привычное лекарство, а оно снова подорожало. Хотя побочные эффекты санкционной терапии почувствовали все, в том числе и те, кто пытается нас лечить.

Владислав Гудович, начальник отдела научных исследований и разработок фармацевтического предприятия:

Если мы говорим про сырье европейского производства, то если раньше мы могли привезти его за один месяц, за два, то теперь мы готовы ждать уже четыре месяца. Страдает в итоге каждый из нас. Страдаем мы как производители, страдают и потребители. Тоже не самая лучшая ситуация для самих производителей, потому что люди стали просто меньше покупать. Меньше сырья, меньше они продают, меньше выручки получают. Соответственно, доходность их бизнеса тоже падает.

И тут уже не до скептицизма на кассе, мол, дайте что-нибудь, только не белорусское. В дефиците или по завышенной цене может оказаться любой импортный препарат. И хорошо бы иметь тот самый отечественный аналог. Нашей съемочной группе на одном из столичных фармпредприятий показывают новинку. Препарат пригодится при артрите и остеоартрозе. Совсем скоро его можно будет купить во всех аптеках страны и, что важно, дешевле европейского оригинала.