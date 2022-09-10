Какое письмо на самом деле написал последним Калиновский? Историк Дюков раскрыл малоизвестные факты

Новости Беларуси. К сожалению, даже в праздничные дни не обходится без тех, кого называют предателями Родины. Кто не только не думает присягать на верность ей, но и поощряет сегодня подмену истории и откровенно продает святую память о наших героях. Григорий Азаренок в своей рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ дает им справедливый и жесткий отпор.

Григорий Азаренок, СТВ:

Минск празднует. Празднует Москва. Поздравим их и мы. Без небольшого тысячи лет стоят наши столицы. И простоят еще столько же. И никаких змагаров не будет. Ни тут, ни там. Будет и Киев с нами вновь. Непременно будет. Без наркоманов и нацистов. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Уже давно польское фашистское руководство играет с нами в карты. Карты поляка. Первой их картой был Винцент Константы. Мятежник, террорист. Убийца крестьян. Но теперь эта карта бита.

«Это было не предсмертное письмо, это была пропагандистская мистификация» Александр Дюков, историк:

Цитировал ты последнее письмо из-под виселицы. Да, мы знаем, что этот документ в течение полутора веков приписывался Калиновскому. Лежит его оригинал (у него есть оригинал) в Национальной библиотеке в Варшаве. В деле из архива польского историка Яновского. Вместе с другими документами. Это действительно автограф, он написан очень аккуратно рукой Калиновского на белорусском языке. Латинкой, разумеется, ну, все он писал латинкой. Подписано «Яська, гаспадар из-под Вильно». В общем, все считали, что это предсмертное письмо Калиновского. Если мы посмотрим сейчас найденную мной опись текущей документации, то мы обнаружим, что те документы, которые сейчас лежат в деле из архива Яновского в Национальной библиотеке, они лежали вместе в пакете № 16, вот как там лежали входящие документы, входящие письма с номерами 164, 165, 166, так они до сих пор вместе лежат. И точно так же, хотя прошло более полутора столетий, вместе с ними лежит документ, который в описи повстанческого штаба обозначен как образчик речи к временно обязанному, то есть к крестьянам. Нам сейчас известен как это вот «Братья мои, мужики родные...» Это позволяет точно датировать время написания Калиновским вот этого документа. Он его написал в декабре 1863 года до ареста. Григорий Азаренок:

То есть, проще для наших зрителей, это было не предсмертное письмо? Александр Дюков:

Это было не предсмертное письмо, это была пропагандистская мистификация. Человек писал от лица персонажа, от которого он обращался к белорусским крестьянам. Григорий Азаренок:

Как сейчас Telegram-каналы деструктивные, экстремистские пишут: белорусы вышли, белорусы против, белорусы собрали петицию. На самом деле там 25 белорусов под командованием западных кураторов. Александр Дюков:

Абсолютно так. Telegram-каналы называют каким-нибудь вымышленным персонажем, правильно? Григорий Азаренок:

Да. Что-то, ничто. Александр Дюков:

Точно так же и здесь. От лица вымышленного персонажа он вел свою пропаганду. К концу 1863 года понятно было, что белорусские крестьяне восстание не поддержали. Это было понятно уже абсолютно всем, включая Калиновского. Григорий Азаренок:

Более того, есть свидетельства, что они сдавали повстанцев властям.

«Он не писал про политические вещи, он писал личные вещи» Александр Дюков:

Еще как сдавали. Калиновский написал последнее это предсмертное письмо Яськи из-под Вильно, чтобы завершить эту пропагандистскую кампанию. Призвать опять к борьбе с москалями, призвать от лица умирающего персонажа. Он, конечно, когда это писал, не думал, что это письмо, которое он написал от лица вымышленного персонажа, будет приписано ему. А настоящие письма были. Не только были, но они сохранились в архивах. Потому что он действительно писал из тюрьмы письма. Но по понятным причинам жандармы контролировали эту переписку и или могли получить… Он не писал про политические вещи, он писал личные вещи. Он писал своей возлюбленной Марии Ямонт. Настоящее письмо Калиновского из-под виселицы датировано 6 марта 1864 года. То есть это на следующий день после того, как ему был вынесен приговор. И за несколько дней его казнят. Его казнили 10 числа. Григорий Азаренок:

А о чем он там пишет? Александр Дюков:

Я сначала опишу письмо. Если мы смотрим на это мистифицированное письмо из-под виселицы, мы видим, что оно написано мелким таким, аккуратным почерком, буквально по линеечке, с редакторской правкой. Человек думает, где, значит, как надо местами слова поменять, где формулировку. Григорий Азаренок:

Умел в пропаганду. «Его родной язык был польский. И свое письмо он написал на польском языке» Александр Дюков:

Да, он умел. Вне всякого сомнения. Там видна тщательная редакторская работа. Здесь понятно, что человек писал, во-первых, на плохой бумаге. Прозрачной, карандашом. Текст неровный, писал он просто как на душу легло, так и писал. Подписано это его настоящим именем, там написано Константин, Константы. Естественно, все письмо написано по-польски. Это его родной язык. Григорий Азаренок:

Перед смертью в частной переписке ты не думаешь, как об этом напишут потом газеты, узнают ли об этом. Ты просто хочешь что-то сообщить и ты пишешь на том языке, на котором ты ежедневно разговариваешь. Александр Дюков:

На своем родном языке, конечно. Это, кстати говоря, тот аргумент, который нам всегда приводили применительно к тому письму из-под виселицы, которое оказалось мистификацией. То есть да, человек написал свое предсмертное письмо. На каком он должен писать языке, как не на родном? Все правильно. Он писал на родном языке. Его родной язык был польский. И свое письмо он написал на польском языке. Что там? Там, естественно, не манифест, не воззвание, не призыв к потомкам или к народу. Там, естественно, размышления. Обращение к возлюбленной, обращение к Богу. Это очень такой сентиментальный текст на самом деле, который политического содержания не несет.