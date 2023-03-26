Азарёнок: не суйтесь, панове, Беларусь – ядерная держава

Григорий Азаренок, СТВ: Ну что, вражины, рохкаете? Беларусь – ядерная держава. Государство, обладающее возможностью в случае нападения на его территорию ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. И так свершиться потаенное. Не суйтесь, панове, ибо облучим. Вы нас вынудили. И не жалуйтесь теперь, вас предупреждали.

Владимир Путин, президент России: Строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Так что все, что президент Беларуси просил, все вопросы, которые в этой связи ставил, они реализуются. И все наши договоренности состоятся в самое ближайшее время.

Григорий Азаренок:

Пейте, пейте свои слезы. Можете залиться. Только никакого народного восстания не будет. Народ вас ненавидит и презирает. А остальное верно. Не только белорусские силовики будут разбрасывать во все стороны ваши копытца. Кстати, про калиновцев. На этой неделе отметили славную дату, когда был повешен польский пропагандист, террорист и мятежник Винцент Константы. Напоминаем клясыку: помни, змагар, Кастусь ня змог и ты ня зможешь. Петля Иуды всегда ждет изменников и подонков. Так вот, а нафиг теперь киевскому фашистскому режиму эти калиновцы? В Беларусь теперь не сунешься. Так что – Артемовск, Бахмут. Всех, скопом. Вы сами выбрали это. И тут повторился сюжет великого Гоголя. Посмотрите, и этого будет достаточно.

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