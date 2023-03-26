Прямой эфир

Азарёнок: не суйтесь, панове, Беларусь – ядерная держава

26 марта 2023 17:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики на СТВ. В эфире «Недели» Григорий Азаренок и его рубрика «Потаенное».  

Азарёнок: не суйтесь, панове, Беларусь – ядерная держава-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
Ну что, вражины, рохкаете? Беларусь – ядерная держава. Государство, обладающее возможностью в случае нападения на его территорию ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. И так свершиться потаенное. Не суйтесь, панове, ибо облучим. Вы нас вынудили. И не жалуйтесь теперь, вас предупреждали.  

Александр Лукашенко: «Мы никого с президентом России не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием». Подробнее.  

Азарёнок: не суйтесь, панове, Беларусь – ядерная держава-4

Владимир Путин, президент России:  
Строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Так что все, что президент Беларуси просил, все вопросы, которые в этой связи ставил, они реализуются. И все наши договоренности состоятся в самое ближайшее время.  

Ох, затряслись поджилочки. Цитатка от аналитиков без смазки.  

Азарёнок: не суйтесь, панове, Беларусь – ядерная держава-7

Григорий Азаренок:  
Пейте, пейте свои слезы. Можете залиться. Только никакого народного восстания не будет. Народ вас ненавидит и презирает. А остальное верно. Не только белорусские силовики будут разбрасывать во все стороны ваши копытца. Кстати, про калиновцев. На этой неделе отметили славную дату, когда был повешен польский пропагандист, террорист и мятежник Винцент Константы. Напоминаем клясыку: помни, змагар, Кастусь ня змог и ты ня зможешь. Петля Иуды всегда ждет изменников и подонков. Так вот, а нафиг теперь киевскому фашистскому режиму эти калиновцы? В Беларусь теперь не сунешься. Так что – Артемовск, Бахмут. Всех, скопом. Вы сами выбрали это. И тут повторился сюжет великого Гоголя. Посмотрите, и этого будет достаточно.  

Подробнее в видеоматериале.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси оценили ущерб от войны в золоте. Счёт идёт на тысячи тонн
26 марта 2023 16:48

В Беларуси оценили ущерб от войны в золоте. Счёт идёт на тысячи тонн

Лунный календарь дачника на 27-31 марта. Когда от работ лучше отказаться?
26 марта 2023 16:40

Лунный календарь дачника на 27-31 марта. Когда от работ лучше отказаться?

Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события
26 марта 2023 16:30

Как прошёл митинг-реквием с Президентом в Хатыни? Собрали кадры памятного события