«Все очень хотят зарабатывать на TikTok». Сколько белорусов и иностранцев учатся в сельскохозяйственных вузах?
Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Какой конкурс в этом году на место агрономов, ветеринаров, зоотехников, механиков?
Александр Соловьев, декан факультета международных связей, профориентации и довузовской подготовки Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины:
Могу ответить по некоторым специальностям. Касательно ветеринарной медицины, конкурс составил в этом году один человек на место. Но хотел бы предупредить сразу, что квота на бюджетные места в этом году была 357 человек. И факультет ветеринарной медицины в Витебске является самым крупным в Европе ветеринарным факультетом. Некоторые ветеринарные вузы европейских стран не выпускают столько специалистов.
Владимир Крапивка:
Значит, люди не хотят идти в сельское хозяйство, не хотят работать на сельскохозяйственных предприятиях, потому что сейчас это не модно.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я согласен, есть проблема с тем, что у нас сейчас не хотят быть инженерами, аграриями, все очень хотят зарабатывать на TikTok и IT-сфере. Считается, что это простое.
Алена Сырова, СТВ:
Ветеринария – это же тоже довольно перспективное направление. Сколько мы говорим, что с теми же вирусами нам еще жить и жить, а животные болеют не меньше людей. В Витебском регионе активно работают, чтобы изготавливать и вакцины от болезней животных.
Александр Соловьев:
Абсолютно. «БелВитунифарм» – крупнейшее предприятие в нашей республике, которое занимается производством биологических средств защиты для животных. Будет налажено определенное производство по технологии конструирования коронавирусной вакцины, касательно применения ее в области здравоохранения на людях. На Белмедпрепаратах она будет изготавливаться, а первый промышленный этап она пройдет на «БелВитунифарме».
Кирилл Казаков:
Иностранцев много поступает в ваш вуз? Есть ли запрос на это обучение?
Александр Соловьев:
Запрос есть. Сейчас у нас в академии обучается порядка 186 иностранных граждан из порядка 27 стран. Конечно, ближнее зарубежье – это приоритет, тем не менее у нас есть граждане-резиденты иностранных государств из Латинской Америки, Европейского союза. Да, их можно пересчитать по пальцам, но такие ребята есть. И большая сейчас тенденция – мы регистрируем перевод из вуза к нам в академию, в частности это регистрируется через российские университеты. Когда ребята приезжают к нам, на вопрос «что побудило вас приехать?» – «У вас более серьезная материально-техническая база». В академии до сих пор (в Евросоюзе этого точно нет, потому что своя законодательная база) проводят обучение на натуральных препаратах, изучая такие дисциплины, как анатомия и физиология. Не на плакатах и макетах.
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