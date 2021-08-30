«Все очень хотят зарабатывать на TikTok». Сколько белорусов и иностранцев учатся в сельскохозяйственных вузах?

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу « По существу ».

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:

Какой конкурс в этом году на место агрономов, ветеринаров, зоотехников, механиков?

Александр Соловьев, декан факультета международных связей, профориентации и довузовской подготовки Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины:

Могу ответить по некоторым специальностям. Касательно ветеринарной медицины, конкурс составил в этом году один человек на место. Но хотел бы предупредить сразу, что квота на бюджетные места в этом году была 357 человек. И факультет ветеринарной медицины в Витебске является самым крупным в Европе ветеринарным факультетом. Некоторые ветеринарные вузы европейских стран не выпускают столько специалистов.

Владимир Крапивка:

Значит, люди не хотят идти в сельское хозяйство, не хотят работать на сельскохозяйственных предприятиях, потому что сейчас это не модно.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я согласен, есть проблема с тем, что у нас сейчас не хотят быть инженерами, аграриями, все очень хотят зарабатывать на TikTok и IT-сфере. Считается, что это простое.