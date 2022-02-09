«Все нюансы уже отработаны». Кто и как будет обеспечивать безопасность во время голосования на референдуме?
Новости Беларуси. Меньше трех недель остается до республиканского референдума. Подготовка к нему кипит во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше 5 000 участков для голосования готовятся принять белорусов по всей стране. Чтобы учесть каждое «за» или «против», предстоит оперативно и тщательно проверить списки участников, продумать логистику всех этапов и не упустить ни одной детали.
Свою миссию в процессе уже выполняют наблюдатели. Отмечают интерес не только трудовых коллективов и общественных организаций, но и активных местных жителей – они выдвинули свои кандидатуры. Как правило, никому не отказывают. В целом по стране это больше 17 тысяч белорусов, аккредитованы и 77 международных представителей.
А между тем инфошум вокруг всенародного голосования нарастает. Кому невыгодно волеизъявление белорусов – очевидно. Однако посягнуть на их безопасность, как предупредил Президент 8 февраля, никто не позволит.
Президент: основное острие нацелили против членов участковых комиссий. Не дай бог они прикоснутся хоть к одному человеку. Подробнее здесь.
Впрочем, запугать членов участковых комиссий и волонтеров не так то просто. На призывы к саботажу, угрозы и истерики белорусы ответили беглым оппонентам там, где их точно услышат.
В интернете представители комиссий запустили флешмоб «Мы не боимся».
«Я не боюсь ваших угроз». Члены комиссий по референдуму ответили на травлю. Подробнее здесь.
Дмитрий Резенков, начальник УВД Гродненского облисполкома:
Все, что может происходить, все нюансы уже отработаны и изложены в методичке. Соответственно, по этой методичке каковы действия наших сотрудников должны быть, они уже достаточно всем известны и доведены. И мы продолжаем обучение. Избирательные комиссии, которые организованы во всех регионах, будут обеспечивать весь избирательный процесс. Наша задача, задача органов внутренних дел – охрана общественного порядка. Наша задача – чтобы не было допущено совершения не только преступлений – любых правонарушений в местах, где будет проходить голосование.
Могут позвонить по телефону и уточнить детали. Как сверяют списки голосующих накануне референдума? Читайте здесь.