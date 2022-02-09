«Все нюансы уже отработаны». Кто и как будет обеспечивать безопасность во время голосования на референдуме?

Новости Беларуси. Меньше трех недель остается до республиканского референдума. Подготовка к нему кипит во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше 5 000 участков для голосования готовятся принять белорусов по всей стране. Чтобы учесть каждое «за» или «против», предстоит оперативно и тщательно проверить списки участников, продумать логистику всех этапов и не упустить ни одной детали.

Свою миссию в процессе уже выполняют наблюдатели. Отмечают интерес не только трудовых коллективов и общественных организаций, но и активных местных жителей – они выдвинули свои кандидатуры. Как правило, никому не отказывают. В целом по стране это больше 17 тысяч белорусов, аккредитованы и 77 международных представителей.

А между тем инфошум вокруг всенародного голосования нарастает. Кому невыгодно волеизъявление белорусов – очевидно. Однако посягнуть на их безопасность, как предупредил Президент 8 февраля, никто не позволит.