Прямой эфир

«Появились дополнительные графы». Минздрав прокомментировал новые сертификаты о вакцинации

09 февраля 2022 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый формат сертификата о вакцинации вводится в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На документах появится QR-код для мобильного приложения «Путешествую без COVID». Нововведение вступит в силу с 15 февраля.

«Появились дополнительные графы». Минздрав прокомментировал новые сертификаты о вакцинации-1

Виктор Сидоренко, заведующий сектором программного и информационного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси:
Нововведения связаны с тем, что у нас в стране начался этап ревакцинации. В связи с этим в форме образца сертификата появились дополнительные графы. В частности, это так называемая графа для бустерной вакцинации, ревакцинации. Также внутри самого сертификата появилось стандартизированное место для размещения самого QR-кода. Вместе с тем хочу обратить внимание, что сам сертификат о вакцинации не равно замене ПЦР-тестирования по требованиям того или иного государства.

Кроме того, Минздрав сообщил о создании единой автоматизированной системы учета лиц, вакцинированных против COVID-19 – подробнее здесь.

# Коронавирус # общество # Виктор Сидоренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лазуткин: чем хороша Конституции 94-го? Сложный вопрос, надо хотя бы юрфак закончить, а не только на заборах рисовать 3%
09 февраля 2022 17:20

Лазуткин: чем хороша Конституции 94-го? Сложный вопрос, надо хотя бы юрфак закончить, а не только на заборах рисовать 3%

Могут позвонить по телефону и уточнить детали. Как сверяют списки голосующих накануне референдума?
09 февраля 2022 17:03

Могут позвонить по телефону и уточнить детали. Как сверяют списки голосующих накануне референдума?

Михаил Русый: «Спросили, чего мы ограничиваем Президента двумя сроками, если хороший лидер»
09 февраля 2022 16:51

Михаил Русый: «Спросили, чего мы ограничиваем Президента двумя сроками, если хороший лидер»