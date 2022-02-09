«Появились дополнительные графы». Минздрав прокомментировал новые сертификаты о вакцинации

Новости Беларуси. Новый формат сертификата о вакцинации вводится в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На документах появится QR-код для мобильного приложения «Путешествую без COVID». Нововведение вступит в силу с 15 февраля.

Виктор Сидоренко, заведующий сектором программного и информационного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси:

Нововведения связаны с тем, что у нас в стране начался этап ревакцинации. В связи с этим в форме образца сертификата появились дополнительные графы. В частности, это так называемая графа для бустерной вакцинации, ревакцинации. Также внутри самого сертификата появилось стандартизированное место для размещения самого QR-кода. Вместе с тем хочу обратить внимание, что сам сертификат о вакцинации не равно замене ПЦР-тестирования по требованиям того или иного государства.