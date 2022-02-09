Лазуткин: чем хороша Конституции 94-го? Сложный вопрос, надо хотя бы юрфак закончить, а не только на заборах рисовать 3%

Новости Беларуси. До референдума остается чуть более двух недель. И поскольку голосование является всенародным, оппоненты власти к нему тоже готовятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, какая тактика выбрана к референдуму и будет ли какой-то протест, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Если вы ночью испортили мусорку и нарисовали на ней 3 %, это хорошо, но мало. Вам надо показать, что вы не один такой. Поэтому всем предлагается прийти на преступный референдум, который мы ни в коем случае не признаем. Поправки нам без разницы, но зато мы покажем, как нас много. И это прекрасная тактика. Если участки пустые, например, из-за COVID, то это мы успешно бойкотируем. А если на участках очереди – смотрите, как нас много, это все наши сторонники. То есть как бы ни сложилась картина, это будет однозначная победа. Удобно, да?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот они сидят. Так что, мне вам надо в Верховный Совет приходить […] Действительно, решается стратегическая задача.

Андрей Лазуткин:

Причем сама Конституция им безразлична. Пару месяцев назад вспомнили про редакцию 1994 года, где был Верховный Совет. Вот деятели сидят под трибуной, как бомжи. Вот тогда была хорошая Конституция, а сегодня нет и этого. Но спроси: а чем она хорошая? Никто ж не ответит. Это сложные вопросы, надо хотя бы юрфак закончить, а не только на заборах рисовать 3 %. Поэтому им без разницы, как и за что голосовать и какие поправки мы тут обсуждаем. Но участие в мероприятии нужно для проверки актива и оценки сил, а что там у нас осталось. И по результатам явки они будут планировать, что можно делать дальше в Беларуси, а главное, в каком объеме и кого финансировать. Поэтому выбрали все-таки не бойкот, а поход на участок. Это хоть как-то покажет наличие сил. А что это за силы?

Андрей Лазуткин:

Все же знают, что год назад протесты получились как-то сами собой. Мы просто устали от Лукашенко, а поэтому сами организовались в женские цепи, сами себе раздали цветы и выбрали точки для пикетирования. Например, транспортные развязки на основные трассы из города и военные части, там же все время ходят женщины по делам. И нами никто не управлял, никто не привозил воду канистрами и машинами, не раздавал еду, никто не координировал фотографов, блогеров и прочих хороших людей. Но протесты были не потому, что Лукашенко проиграл выборы. Это они сейчас так рассказывают. А людей вывели на эмоциях, потому что было ужасное насилие, женщин в автозаках насиловали, мужиков пытали, убили 80 человек, и цифры эти постоянно росли. И как только дали интернет, начали разгонять тему не подсчета голосов, а убийств и пыток, и к концу недели собрали первый массовый митинг против насилия. Но не за Свету Пилипчук, а как мы все возмущены ужасной милицией. И когда вам показывают Окрестина, понятно, что это застенки гестапо с колючей проволокой на заборе. Надо кричать и протестовать. А когда вы видите, например, уютный коттедж в лесу недалеко от Вильнюса, ну кто ж подумает, что там происходит что-то плохое.

Мы находимся в той самой секретной тюрьме ЦРУ, которая на окраине Вильнюса. Вот этот дом. З 2005 па 2006 годы здесь существовала реальная секретная тюрьма ЦРУ на территории Литвы, члена НАТО. Было так, что в 2003 году был запрос от ЦРУ литовским властям о том, разрешат ли они или нет возникновение такой тюрьмы. В то время Литва была только кандидат в члены НАТО, поэтому наше руководство – и политическое, и руководство спецслужб – с удовольствием согласилось на то, чтобы была вот эта тюрьма здесь.

Андрей Лазуткин:

Про это здание мы рассказывали. Когда в Ираке началась наземная операция, в такие центры допроса начали завозить офицеров армии Хусейна. И что там с ними делали? Допрашивали с применением пыток, чтобы не соблюдать законы США и обычаи войны. Сегодня литовские органы безопасности это здание тюрьмы продают, потому что оно засвечено. Но мы советуем не торопиться и поселить туда младшего Вечорку со Светланой. А что, уютный кирпичный дом, с большим подвалом, связью и охраной. И когда на вашей территории находится маленький центр допроса ЦРУ, где убивают и пытают людей – нет, скандала не будет. Потому что Восточная Европа – эта сфера интересов США, они здесь делают что хотят, неважно – в Польше, Вильнюсе или Киеве. Все будет тихо.

Уходи! Уходи! Уходи! Андрей Лазуткин:

А вот если вы не так провели выборы, а потом остановили беспорядки в спальных районах, где милицию давили машинами и поливали бензином – о, это будет ужасное насилие, мы вас будем осуждать. И, конечно, можно не верить телевизору, что протест все-таки будет. Но мы-то видим морально-психологическое состояние этих людей. Вот вы были в секте, где все было так хорошо, где вас хвалили, кормили, обнимали, подбадривали, все были такие радостные и дружные. И вот эта секта распалась, потому что денег больше нет. А вам светит срок, вы приехали в Польшу и живите непонятно как. Конечно, это выливается в депрессию и настоящий крик боли (подробнее в видеоматериале).