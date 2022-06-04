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«Все мальчишки мечтают быть похожими на вас». Команда «МАЗ-СПОРТавто» приехала в Столин

04 июня 2022 18:18
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Новости Беларуси. Колоритный, самобытный и самый большой край Беларуси – Столинский район, принимает грандиозный фестиваль спорта и традиций «Вытокi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный проект не только делает спорт доступнее, а еще раскрывает потенциал белорусских городов, возвращает к корням.  

«Все мальчишки мечтают быть похожими на вас». Команда «МАЗ-СПОРТавто» приехала в Столин-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Более 300 километров от Минска, конечно, для реального автомобиля ралли «Дакар» это не расстояние. Но для Столина - настоящий эксклюзив и сенсация. А еще уникальная возможность заполучить автограф легендарного экипажа Беларуси.  

«Все мальчишки мечтают быть похожими на вас». Команда «МАЗ-СПОРТавто» приехала в Столин-4

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:  
Очень приятно пообщаться с болельщиками вживую, потому что, как правило, все соревнования проходят в пустыне, очень далеко от Беларуси, и это хорошая возможность познакомиться с болельщиками, которые за тебя болеют.  
– Все мальчишки мечтают быть похожими на вас. В каком возрасте можно стать?  
– В любом.  

«Все мальчишки мечтают быть похожими на вас». Команда «МАЗ-СПОРТавто» приехала в Столин-7

Кристина Протосовицкая:  
Колоритный, самобытный и самый большой край Беларуси. Земля, воспетая Иваном Мележом. Характер, который выковали болотные топи. Самый большой белорусский огород находится здесь – чуть ли не каждый третий овощ на столе белорусов родом со Столинского района. Чем не современный бренд?  

«Все мальчишки мечтают быть похожими на вас». Команда «МАЗ-СПОРТавто» приехала в Столин-10

Иван Супрунчик, народный мастер Беларуси:  
Значение самого слова «вытокi» не только в полотне. Это и в человеке, и в спорте. Само слово и его значение.  

«Все мальчишки мечтают быть похожими на вас». Команда «МАЗ-СПОРТавто» приехала в Столин-13

Кристина Протосовицкая:  
Фестиваль «Вытокi» – это праздник про каждого из нас в стране. Традиции, которые мы бережно храним в сердце от наших предков, и светлое будущее в наших больших олимпийских победах. Праздник удался, этот день останется теплым воспоминанием у десятков тысяч гостей и горожан Столина. Впереди – красочный фейерверк, он станет приятной вишенкой на торте.  

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# Государственная политика в области спорта # общество # Кристина Протосовицкая # Сергей Вязович # Иван Супрунчик # Фотофакт

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