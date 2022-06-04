«Все мальчишки мечтают быть похожими на вас». Команда «МАЗ-СПОРТавто» приехала в Столин

Новости Беларуси. Колоритный, самобытный и самый большой край Беларуси – Столинский район, принимает грандиозный фестиваль спорта и традиций «Вытокi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный проект не только делает спорт доступнее, а еще раскрывает потенциал белорусских городов, возвращает к корням.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Более 300 километров от Минска, конечно, для реального автомобиля ралли «Дакар» это не расстояние. Но для Столина - настоящий эксклюзив и сенсация. А еще уникальная возможность заполучить автограф легендарного экипажа Беларуси.

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Очень приятно пообщаться с болельщиками вживую, потому что, как правило, все соревнования проходят в пустыне, очень далеко от Беларуси, и это хорошая возможность познакомиться с болельщиками, которые за тебя болеют.

– Все мальчишки мечтают быть похожими на вас. В каком возрасте можно стать?

– В любом.

Кристина Протосовицкая:

Колоритный, самобытный и самый большой край Беларуси. Земля, воспетая Иваном Мележом. Характер, который выковали болотные топи. Самый большой белорусский огород находится здесь – чуть ли не каждый третий овощ на столе белорусов родом со Столинского района. Чем не современный бренд?