«Мир устал от клоунов». Глава МИД Ирана резко отреагировал на слова Зеленского

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи резко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского в Давосе, заявив, что мир устал от «клоунов», чьи армии зависимы от иностранной помощи и наемников. Об этом пишет ТАСС.

«Мир устал от бестолковых клоунов, господин Зеленский. В отличие от вашей армии, поддерживаемой из-за рубежа и кишащей наемниками», – написал он в X.

Он отметил, что Иран способен защитить себя без внешней поддержки, и обвинил Зеленского в том, что тот использует американские и даже европейские средства для пополнения запасов коррумпированных военных и призывает к незаконной агрессии против Ирана.

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