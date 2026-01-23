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В Нью-Йорке полицейские задержали необычного «грабителя»

23 января 2026 09:16
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В Нью-Йорке полицейские задержали необычного «грабителя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке полицейские задержали необычного «грабителя»-2

На место предполагаемого преступления они прибыли после того, как сработала тревожная сигнализация. Офицеры обнаружили не человека, а животное и столкнулись с отчаянно сопротивляющимся оленем. Потребовалась не одна попытка, пока полицейским не удалось набросить на его рога лассо. «Злоумышленника» обездвижили и выпустили на волю.

# Новости США # Животные

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