В Нью-Йорке полицейские задержали необычного «грабителя»

На место предполагаемого преступления они прибыли после того, как сработала тревожная сигнализация. Офицеры обнаружили не человека, а животное и столкнулись с отчаянно сопротивляющимся оленем. Потребовалась не одна попытка, пока полицейским не удалось набросить на его рога лассо. «Злоумышленника» обездвижили и выпустили на волю.