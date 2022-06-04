«Я сам не умею». Боксёр-олимпиец показал корреспонденту СТВ, как правильно бить по корпусу

Новости Беларуси. Колоритный, самобытный и самый большой край Беларуси – Столинский район, принимает грандиозный фестиваль спорта и традиций «Вытокi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный проект не только делает спорт доступнее, а еще раскрывает потенциал белорусских городов, возвращает к корням.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Жаркий старт лета. «Вытокi» зажигают Столин. Остудить пыл помогают спасатели.

Магомед Арипгаджиев, серебряный призер Олимпийских игр-2004 в Афинах:

У них глаза горят, радуются, такой праздник устроили здесь, в маленьком городе.

– Можно найти чемпионов среди толпы при таком мероприятии?

– В первую очередь чемпион – это характер.

– Вы покажете мне прием?