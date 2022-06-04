«Я сам не умею». Боксёр-олимпиец показал корреспонденту СТВ, как правильно бить по корпусу
Новости Беларуси. Колоритный, самобытный и самый большой край Беларуси – Столинский район, принимает грандиозный фестиваль спорта и традиций «Вытокi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный проект не только делает спорт доступнее, а еще раскрывает потенциал белорусских городов, возвращает к корням.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Жаркий старт лета. «Вытокi» зажигают Столин. Остудить пыл помогают спасатели.
Магомед Арипгаджиев, серебряный призер Олимпийских игр-2004 в Афинах:
У них глаза горят, радуются, такой праздник устроили здесь, в маленьком городе.
– Можно найти чемпионов среди толпы при таком мероприятии?
– В первую очередь чемпион – это характер.
– Вы покажете мне прием?
– Я сам не умею, честно говоря, еще сам не научился. Но давайте.
В Столине стартовал спортивный фестиваль «Вытокі». Подробности здесь.