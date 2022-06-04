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«Я сам не умею». Боксёр-олимпиец показал корреспонденту СТВ, как правильно бить по корпусу

04 июня 2022 18:22
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Новости Беларуси. Колоритный, самобытный и самый большой край Беларуси – Столинский район, принимает грандиозный фестиваль спорта и традиций «Вытокi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный проект не только делает спорт доступнее, а еще раскрывает потенциал белорусских городов, возвращает к корням.  

«Я сам не умею». Боксёр-олимпиец показал корреспонденту СТВ, как правильно бить по корпусу-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Жаркий старт лета. «Вытокi» зажигают Столин. Остудить пыл помогают спасатели.  

«Я сам не умею». Боксёр-олимпиец показал корреспонденту СТВ, как правильно бить по корпусу-4

Магомед Арипгаджиев, серебряный призер Олимпийских игр-2004 в Афинах:  
У них глаза горят, радуются, такой праздник устроили здесь, в маленьком городе.  

«Я сам не умею». Боксёр-олимпиец показал корреспонденту СТВ, как правильно бить по корпусу-7

– Можно найти чемпионов среди толпы при таком мероприятии?  
– В первую очередь чемпион – это характер.  
– Вы покажете мне прием?  

«Я сам не умею». Боксёр-олимпиец показал корреспонденту СТВ, как правильно бить по корпусу-10

– Я сам не умею, честно говоря, еще сам не научился. Но давайте.  

В Столине стартовал спортивный фестиваль «Вытокі». Подробности здесь.  

# Государственная политика в области спорта # общество # Магомед Арипгаджиев # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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