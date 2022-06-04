Патриарх Кирилл: мы говорим «подвижник благочестия», потому что подвижник подвигает себя к более высокому уровню духовной жизни

Кирилл, Патриарх Московский и Всея Руси:

Церковная жизнь, которой внемлет трудолюбивый мужественный народ Беларуси, не стоит на месте. Когда что-то не стоит на месте, то мы употребляем слово движение. Движение, двигаться. Это слово имеет общий корень с другим словом, хорошо известным каждому церковному человеку – подвижник. Мы говорим «подвижник благочестия». Почему же мы называем людей, которые отличаются благочестием, которые работают над самими собой так, как не работают обычно люди. Почему мы используем слово, в котором есть этот же корень, что и в слове движение. Да потому что подвижник подвигает себя к более высокому уровню духовной жизни.