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Патриарх Кирилл: мы говорим «подвижник благочестия», потому что подвижник подвигает себя к более высокому уровню духовной жизни

04 июня 2022 18:17
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Новости Беларуси. В Беларусь прибыл почетный гость – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит Святейшего приурочен к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях и учреждения Полоцкой епархии. Вечером 4 июня Патриарх Кирилл проводит богослужение в кафедральном соборе Минска.  

Патриарх Кирилл: мы говорим «подвижник благочестия», потому что подвижник подвигает себя к более высокому уровню духовной жизни-1

Кирилл, Патриарх Московский и Всея Руси:  
Церковная жизнь, которой внемлет трудолюбивый мужественный народ Беларуси, не стоит на месте. Когда что-то не стоит на месте, то мы употребляем слово движение. Движение, двигаться. Это слово имеет общий корень с другим словом, хорошо известным каждому церковному человеку – подвижник. Мы говорим «подвижник благочестия». Почему же мы называем людей, которые отличаются благочестием, которые работают над самими собой так, как не работают обычно люди. Почему мы используем слово, в котором есть этот же корень, что и в слове движение. Да потому что подвижник подвигает себя к более высокому уровню духовной жизни.  

# Православные в Беларуси # общество # Патриарх Кирилл # Фотофакт

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