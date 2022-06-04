Игорь Луцкий на «Вытоках» в Столине: «Этот праздник призван вернуть всё на свои места»

Новости Беларуси. Колоритный, самобытный и самый большой край Беларуси – Столинский район принимает грандиозный фестиваль спорта и традиций «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный проект не только делает спорт доступнее, но и еще раскрывает потенциал белорусских городов, возвращает к корням. Большая миссия во имя каждого из нас – белорусов.

В Год исторической памяти отправной точкой фестиваля стал мемориальный комплекс «Стасино». 12,5 тысячи жертв, погибших от рук карателей. Народная тропа к ужасающей по размеру могиле не зарастает никогда. Белорусы – это те, кто выбрал один из самых сложных путей: помнить каждый день.

Праздник традиций и спорта во имя будущего, во имя детей. Главная площадь собрала тысячи горожан и гостей города. Столинский район – это самый большой по площади уголок Беларуси, где удачно сочетается аутентичность и прогрессивные подходы. Старт фестивалю дали на сцене с вручения сертификата на 100 тысяч белорусский рублей от Национального олимпийского комитета. Средства пойдут на развитие детско-юношеского спорта.