Игорь Луцкий на «Вытоках» в Столине: «Этот праздник призван вернуть всё на свои места»
Новости Беларуси. Колоритный, самобытный и самый большой край Беларуси – Столинский район принимает грандиозный фестиваль спорта и традиций «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабный проект не только делает спорт доступнее, но и еще раскрывает потенциал белорусских городов, возвращает к корням. Большая миссия во имя каждого из нас – белорусов.
В Год исторической памяти отправной точкой фестиваля стал мемориальный комплекс «Стасино». 12,5 тысячи жертв, погибших от рук карателей. Народная тропа к ужасающей по размеру могиле не зарастает никогда. Белорусы – это те, кто выбрал один из самых сложных путей: помнить каждый день.
Праздник традиций и спорта во имя будущего, во имя детей. Главная площадь собрала тысячи горожан и гостей города. Столинский район – это самый большой по площади уголок Беларуси, где удачно сочетается аутентичность и прогрессивные подходы. Старт фестивалю дали на сцене с вручения сертификата на 100 тысяч белорусский рублей от Национального олимпийского комитета. Средства пойдут на развитие детско-юношеского спорта.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Я помню, насколько в те, мои времена, здесь, на Столинщине, мы увлекались спортом. Можно сказать, что половину времени проводили на спортивных площадках. Конечно, современные технологии, гаджеты, информационный мир меняют отношение детей и взрослых к спорту, физкультуре. Этот праздник призван вернуть все на свои места. Здоровая нация – это самое главное, что мы должны воспитать в наших детях.
В Столине стартовал спортивный фестиваль «Вытокі». Подробности здесь.