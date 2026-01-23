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Снег и гололёд усложнили дорожные условия на минских улицах – ГАИ проводит профилактические рейды

23 января 2026 09:14
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Снег и гололед значительно усложнили дорожные условия на минских улицах. Сотрудники ГАИ проводят профилактические рейды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – предоставление водителями преимущества пешеходам. Зимой тормозной путь автомобиля увеличен, так что на дороге нужно быть особенно внимательными. Осторожность следует проявлять и пешеходам.

Снег и гололёд усложнили дорожные условия на минских улицах – ГАИ проводит профилактические рейды-2

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В данный период необходимо особое внимание проявлять при подъезде к пешеходному переходу – как регулируемому, так и нерегулируемому. Помнить, что зима вносит свои коррективы и в тормозной путь, и в обнаружение опасности для движения в виде пешеходов. Поэтому заблаговременно выбирать правильную скорость, принимать меры к снижению скорости вплоть до остановки в случае, если видят, что к проезжей части либо подходит, либо ее переходит пешеход.

Также стоит не убирать со счетов техническое состояние автомобиля. В холодный период даже мелкая неисправность может обернуться трагедией на дороге.

# Сергей Бабич # ГАИ

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