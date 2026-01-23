Филиппо посоветовал Зеленскому заняться вопросами коррупции в Украине

Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», подверг критике выступление президента Украины Владимира Зеленского на Давосском форуме, оценив его слова как высокомерные. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Зеленский «пользовался европейскими средствами в течение четырех лет», и порекомендовал ему направить внимание на решение внутренних проблем Украины, в частности коррупции.

«Кто этот человек? Кем он себя возомнил? Пусть он вернется и займется своей страной, пусть решает свои огромные проблемы с коррупцией», – подытожил французский политик.

Фото: pixabay