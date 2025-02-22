Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ. Лукашенко назвал простую формулу успешных отношений государства и бизнеса.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Массовая культура делает свое дело, и молодежь продолжает мечтать о красивой жизни воротил бизнеса. Только в жизни это выглядит гораздо прозаичнее. Ногти фермеров были испачканы землей, а ноша клетчатых сумок подорвала здоровье многих тысяч челночников. Нет, конечно, кто-то смог построить свой бизнес с «нуля», и даже некоторые счастливчики без платформы поддержки: без родительских связей или первоначального капитала. Бизнес, как и любая другая сфера деятельности, требует компетенций и набора уникальных качеств, даже в банальном «купи-продай» необходимо наличие профессиональной харизмы. Бизнес – это не толстые кошельки и платиновые платежные карточки. Бизнес – это бессонные ночи и переживания, даже во время отдыха с видом на морской закат. Да и редко какая птица может достичь этого заморского берега в развитии своего дела. Настоящие бизнесмены от «залетных» и отличаются ответственностью и расчетом на свои силы. А те, у кого большие амбиции размаха крыльев, часто обвиняют государство в своих неудачах. Так и рождалась идея, подхваченная оппонентами власти, про недружественность белорусских властей к частной инициативе. Но сначала надо было укрепить государственность, а потом создавать правила риторики власти с бизнесом. Честность и прозрачность были алфавитными требованиями для языка бизнеса, потом уже появилось такое понятие, как социальная ответственность и государственно-частное партнерство. Лукашенко: любое предприятие должно работать на государство – тогда у меня не будет к вам претензий.

Евгений Пустовой:

Частный бизнес занимает немалую долю белорусской экономики. Этот сектор формирует половину ВВП, обеспечивает 37 % промышленного производства, именно на него приходится треть всех инвестиций. В Беларуси были приняты такие прорывные документы – Директива № 4, да и декрет Президента. Эти все меры создали привлекательный вайб для развития предпринимательской инициативы. Но сейчас время серьезных вершин. Синергии по-крупному. Это вовсе не значит, что государство прогнется под крупный бизнес. Скорее наоборот, крупный бизнес должен повзрослеть до патриотической ответственности. Когда дело личное, а польза – государственная. Время формировать свой пул крупнейшего отечественного бизнеса, не меняя при этом саму белорусскую модель развития: страна справедливости – это основная задача этой пятилетки. К созданию такой справедливой бизнес-среды Президент и пригласил самых успешных людей дела. Развитие комфортной бизнес-среды – один из приоритетов государственной экономической политики Беларуси. «Наручники наденьте и притащите ко мне» – Лукашенко призвал бизнесменов не замалчивать проблемы.

Евгений Пустовой:

Задача – стать друг другу своими. Президент готов помогать частникам устанавливать партнерские связи в дружественных для нас странах. Помогать, но не молиться. Потому что Беларусь – страна для всех людей, а не только бизнесменов. Бизнес – это просто как один из видов занятости. Равное отношение к разным уровням бизнеса. Поэтому власти будут радеть и за магазины шаговой доступности, и за импортозамещение, особенно в среде крупных дистрибьюторов и маркетплейсов. Работать на государство. Действительно, бесконтрольный ассортимент интернет-магазинов может вызвать большую проблему. Равные условия должны быть у всех. Схема работы проста, от Первого: бизнес к своим подопечным должен относиться, как власть к людям. Как к своим соотечественникам. Это и есть «людскасць» – та самая справедливость, которую невозможно прописать буквой в законе, но которая отражает дух нашей модели созидания.