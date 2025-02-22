Квоты для приёма на работу. Как в Беларуси поддерживают людей с ограниченными возможностями

Государство заботится о качестве жизни белорусов. Всем предоставляются равные возможности для реализации. Особое внимание уделяют уязвимым категориям граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году глава государства подписал закон по вопросам занятости населения, который расширил возможности людей с ограничениями по здоровью на рынке труда. Желающих реализовать себя в профессии немало, на учете в органах по труду, занятости и социальной защите находятся 195 тысяч инвалидов. У 116 тысяч из них есть рекомендации к труду. Теперь правительство определило порядок установления квот для нанимателей по приему на работу инвалидов.

Ирина Гавриленко работает на швейном производстве всего по 7 часов в день из-за ограничений по здоровью. Сначала женщина прошла трудовую адаптацию, потом заключила контракт.

Ирина Гавриленко, укладчик-упаковщик предприятия «Швец»:

Обратилась в центр занятости наш, гомельский, для трудоустройства, связано с причиной инвалидности. И мне дали направление на это предприятие по адаптации. Я отработала, меня здесь обучили, показали все. Мне понравилось.

На предприятии «Швец» большая часть коллектива – люди с физическими особенностями. А для тех, кому тяжело покидать свой дом, предлагают альтернативную форму занятости.

Сергей Асмаловский, заместитель директора швейного предприятия:

Предоставляем возможность трудиться на дому. Для этих целей у нас имеется швейное оборудование, которое мы устанавливаем на дому.

Доставляем крои, и изготавливают такие рукавицы швеи. Также имеются у нас вязальщики, которые вяжут вот такие вот мочалки в банную.

Беларусь – одно из немногих государств на постсоветском пространстве, где сохранились специализированные производства для людей с ограниченными возможностями. Их в стране около 80. В этом году мы сделали еще один шаг в сторону социального равенства. Правительство определило порядок установления квот по найму на работу сотрудников с особенностями здоровья. Теперь их могут принимать в любой крупный коллектив.

Елена Кушнер, начальник отдела управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома:

Квота будет устанавливаться нанимателями, у которых списочная численность более 100 человек, в размере до 3 %. При трудоустройстве одного инвалида первой группы выполнение квоты будет считаться в трехкратном размере, а инвалида второй группы – в двухкратном.

Среди тех, кто уже перевыполнил квоту в три раза, гомельский производитель гидроцилиндров. На предприятии работает 160 человек, 17 из которых имеют разные группы инвалидности.

Александр Рог, заместитель директора предприятия по выпуску гидроцилиндров:

У нас людей с ограниченными способностями нет. У нас все наши работники, которых мы ценим. Все входят в тандемы, и замечательно работаем. На некоторых участках, вы сами видели, на сверловке, допустим, у нас больше половины женщин работают. Детали несложные, себя замечательно чувствуют.