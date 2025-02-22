На «Линии Сталина» воссоздали Битву за Москву

День защитников Отечества в нашей стране традиционно отмечают с размахом. Это поистине всенародный праздник, олицетворяющий нерушимую связь поколений. Он сочетает в себе символическое единение прошлого и настоящего. Соединились времена сегодня и на «Линии Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей историко-культурного комплекса ждало путешествие на 83 года назад – в Москву 1941-1942-го. Реконструкторы умело воссоздали одну из операций битвы. Залпы орудий, взрывы снарядов – как ожившая иллюстрация из учебника истории, только теперь за сухими датами и фактами жизни реальных людей. На импровизированном поле боя 11 единиц техники и порядка 300 человек. Зрители смогли увидеть детально восстановленный эпизод Ржевско-Вяземской наступательной операции. Она продлилась четыре месяца и стала одной из самых кровопролитных для Красной армии. Освобождая Московскую область, Тульскую и частично Калининскую со Смоленской, в боях пали почти 800 тысяч человек.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

По сути дела, заслуга бойцов, офицеров, генералов и руководства страны. И она начиналась еще в 1942 году, когда основное сражение было выиграно у немцев, Битва под Москвой. Удачи были и в 1941-м, когда оборона Москвы была, и были локальные удачи. Например, Полоцкий укрепрайон обороняли очень хорошо. Или генерал Крейзер, от Борисова до Орши, очень серьезно. Или под Гомелем в 1941-м очень удачные бои были. Среди зрителей исторической реконструкции неизменно семьи с детьми. Эмоции переполняют и даже спустя более чем 8 десятков лет вызывают гордость за мужество защитников Отечества. Впрочем, реконструкцией масштабный праздник в комплексе не ограничился. В программе – выступление кинологов, работа интерактивных зон, музыкальные номера. Каждый желающий мог попробовать свои силы в сборке-разборке оружия, поучаствовать в викторине и мастер-классах. Самые активные участники получили дипломы и памятные призы.

С детьми пришли, чтобы показать, как это было раньше, понятие про войну, что такое война, как наши прадеды, деды участвовали в этом всем.