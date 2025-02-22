Белорусы успешно преодолели квалификацию Кубка мира по прыжкам на батуте

В Баку стартовал этап Кубка мира по прыжкам на батуте. Всего в соревнованиях принимают участие спортсмены из 16 стран, в том числе и Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

22 февраля состоялась квалификация. У мужчин по итогам отбора наши ребята вошли в тройку сильнейших – Андрей Буйлов показал лучший результат. Двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович стал вторым. А на третьей позиции расположился Станислав Яскевич.

В воскресенье в полуфинале выступят 16 сильнейших батутистов, в том числе и три белоруса. По итогам женской квалификации из трех представительниц нашей страны в финал вышли две спортсменки. Серебряный призер Олимпийских игр Виолетта Бордиловская заняла первую позицию, вторую сумму баллов набрала Екатерина Ершова. Завтра сильнейшая восьмерка разыграет медали в индивидуальном зачете.