Хоккеисты минского «Динамо» одержали уверенную победу над «Барысом» в матче КХЛ 3х3

Минские динамовцы провели очередные матчи в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в формате 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом поединке дня команда Павла Перепехина уступила омскому «Авангарду» в серии буллитов – 3:4, а затем одержала уверенную победу над «Барысом» из Астаны со счетом 7:2. В составе победителей Сергей Кузнецов и Максим Слыш оформили по дублю.

«Зубры» на данный момент занимают третье место в своем дивизионе и отстают всего на два очка от идущего вторым «Трактора». Именно с челябинской командой минские динамовцы проведут завтра заключительный матч 9-го тура.