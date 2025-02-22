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Хоккеисты минского «Динамо» одержали уверенную победу над «Барысом» в матче КХЛ 3х3

22 февраля 2025 19:09
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Минские динамовцы провели очередные матчи в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в формате 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом поединке дня команда Павла Перепехина уступила омскому «Авангарду» в серии буллитов – 3:4, а затем одержала уверенную победу над «Барысом» из Астаны со счетом 7:2. В составе победителей Сергей Кузнецов и Максим Слыш оформили по дублю. 

«Зубры» на данный момент занимают третье место в своем дивизионе и отстают всего на два очка от идущего вторым «Трактора». Именно с челябинской командой минские динамовцы проведут завтра заключительный матч 9-го тура.

# Хоккей

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