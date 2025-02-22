Минское «Динамо» впервые стало обладателем Суперкубка Беларуси по футболу

В битве за трофей команда Вадима Скрипченко одержала победу над гродненским «Неманом» – 2:0. Счет открыла столичная команда, на 41-й минуте отличился Евгений Шевченко. А во втором тайме на 57-й минуте Роман Бегунов увеличил преимущество, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Я думаю, что игра понравилась. Она не была закрытой, была обоюдоострой. Мы были чуть понастойчивее в завершающей фазе. Те голы, которые мы забили, это следствие того, что чуть преимущество наше, которое было в атакующих действиях, оно и предопределило исход матча.

Я очень рад за минское «Динамо», за весь коллектив. И футболисты, и тренеры, и руководство клуба, административный штаб, все приложили свои усилия при подготовке к этому матчу, при подготовке к сезону. И я очень рад, что мы так успешно начали этот сезон.