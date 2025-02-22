Минское «Динамо» впервые стало обладателем Суперкубка Беларуси по футболу
В битве за трофей команда Вадима Скрипченко одержала победу над гродненским «Неманом» – 2:0. Счет открыла столичная команда, на 41-й минуте отличился Евгений Шевченко. А во втором тайме на 57-й минуте Роман Бегунов увеличил преимущество, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минские динамовцы завоевали Суперкубок со второй попытки. Год назад они проиграли жодинскому «Торпедо-БЕЛАЗ» в серии пенальти.
Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Я думаю, что игра понравилась. Она не была закрытой, была обоюдоострой. Мы были чуть понастойчивее в завершающей фазе. Те голы, которые мы забили, это следствие того, что чуть преимущество наше, которое было в атакующих действиях, оно и предопределило исход матча.
Я очень рад за минское «Динамо», за весь коллектив. И футболисты, и тренеры, и руководство клуба, административный штаб, все приложили свои усилия при подготовке к этому матчу, при подготовке к сезону. И я очень рад, что мы так успешно начали этот сезон.
Илья Калачев, защитник ФК «Динамо-Минск»:
Интересная игра, хорошие два соперника. Я думаю, зрителям понравился матч, поэтому эмоции только положительные.
Обыграв в поединке за Суперкубок Беларуси гродненский «Неман», минское «Динамо» добыло 14-й клубный трофей. А рулевой столичной команды Вадим Скрипченко стал третьим главным тренером, который выиграл все три национальных клубных титула. За свою тренерскую карьеру он завоевал Кубок Беларуси, Суперкубок и дважды золото чемпионата страны.