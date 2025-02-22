Футболистки сборной Беларуси с поражения стартовали в Лиге наций

Женская сборная Беларуси по футболу накануне с поражения стартовала в Лиге наций. В условно домашней встрече в сербской Лознице наша команда уступила венгеркам со счетом 0:2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба мяча были забиты во втором тайме – соперницы отличились на 57-й и 77-й минутах.

Владимир Шиндиков, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу:

Непростой матч для нас получился. Сборная Венгрии – очень хороший соперник с хорошими игроками. Мы понимали, что они будут владеть мячом, поэтому выбрали более оборонительную схему. Но все равно был план. Да, к сожалению, не получилось. Ошибки при стандартных положениях, с аута и со штрафного получили. Работаем три дня пока вместе, поэтому привыкаем друг к другу. Будем исправлять ошибки и готовиться уже к Сербии.

Следующий матч белоруски проведут 25 февраля против дружины Сербии.