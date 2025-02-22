Пустовой: Украине уже поздно извлекать уроки из ошибок – это территория заморских желаний

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Лукашенко назвал простую формулу успешных отношений государства и бизнеса.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Лукашенко назвал простую формулу успешных отношений государства и бизнеса.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мы много говорим о независимости, суверенитете. Обсуждаем каждое решение власти. Пора выдохнуть. Нынешняя власть – это точно белорусоцентричность. И управленческие решения такие же. И изменение политического ландшафта направлено на это же. Но есть люди, которые при каждой поездке Первого, например, в Россию плодят фейки. А есть которые каждый день своим трудом укрепляют наш суверенитет. Это и пахарь в поле, и военный на своем посту. Теперь вот хотелось бы и от всего бизнеса патриотичности.
Потому что никто другой, как мы сами, не сделает нашу ниву богаче. Уроки надо извлекать из ошибок. Для Украины уже поздно. Она – территория исполнения заморских желаний. А ведь мы точно так же могли превратиться в этот полигон прокси-войны. Тогда, в 2020-м. И тогда уже наша судьба решалась бы на заморском полуострове. Надо понимать, что возвращение к дискурсу с Западом, даже снятие санкций, не повод пускать их сюда со своими идеями и НКО, не повод отказываться от глобального импортозамещения в Союзном государстве, не повод им верить, а нам – расслабляться.
Лукашенко: наша задача – встряхнуть страну, чтобы не было спячки!
Евгений Пустовой:
Об этих переговорах (или сделке) говорят все. Если с пафосом, то, мол, попытка повторить ялтинско-потсдамские соглашения для сносного существования. Но это точно не победа, это передышка. Хватит надеяться на благоразумие или лояльность западного мира. Только на себя. Вот Беларусь и Россия в Женеве презентовали проект Евразийской хартии многообразия и многополярности. Может, это спасет погибающую постепенно Европу? А ведь инициативы минского мира были намного выгоднее для всех, чем сейчас. И тогда все еще были живы. Мы, белорусы, носители языка взаимопонимания. Но важно оставить это умение и для себя. Чтобы не одна проблема не могла разделить нас. А тем более моўная. Буквально вчера был День родного языка. Сохранить свое – это и есть остаться настоящими.
Пустовой: мужской характер белорусской власти позволил сохранить настоящую Беларусь.