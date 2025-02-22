Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мы много говорим о независимости, суверенитете. Обсуждаем каждое решение власти. Пора выдохнуть. Нынешняя власть – это точно белорусоцентричность. И управленческие решения такие же. И изменение политического ландшафта направлено на это же. Но есть люди, которые при каждой поездке Первого, например, в Россию плодят фейки. А есть которые каждый день своим трудом укрепляют наш суверенитет. Это и пахарь в поле, и военный на своем посту. Теперь вот хотелось бы и от всего бизнеса патриотичности.

Потому что никто другой, как мы сами, не сделает нашу ниву богаче. Уроки надо извлекать из ошибок. Для Украины уже поздно. Она – территория исполнения заморских желаний. А ведь мы точно так же могли превратиться в этот полигон прокси-войны. Тогда, в 2020-м. И тогда уже наша судьба решалась бы на заморском полуострове. Надо понимать, что возвращение к дискурсу с Западом, даже снятие санкций, не повод пускать их сюда со своими идеями и НКО, не повод отказываться от глобального импортозамещения в Союзном государстве, не повод им верить, а нам – расслабляться.