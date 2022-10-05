«В очереди порядка 350 транспортных средств». Как «вредность» Польши заставляет водителей сутками стоять на границе?

Градус напряженности не спадает на белорусско-польской границе. На въезде в сопредельное государство снова скопление автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Погранкомитета, на эту минуту в пункте пропуска «Берестовица» стоит более 100 легковых машин и свыше 300 грузовиков. 4 октября польская сторона снова проигнорировала договоренности по пропуску транспорта, приняв лишь 70 % автомобилей от нормы. Водители большегрузов – как белорусы, так и поляки, которые вынуждены часами ожидать возможность пересечь границу, уже не сдерживают эмоций. Наш корреспондент Оксана Семашко пообщалась с водителями.

Нервы на пределе, делятся с нашей съемочной группой водители, которых 5 октября в пункте пропуска «Берестовица» не торопятся пропускать в ЕС наши западные соседи.

Я приехал со своей племянницей, с ребенком. В 4 утра я был на нашей границе. Там недолго было, с ребенком без очереди я прошел. Вот здесь я уже стою, не знаю, с 6:30 точно.

– В зону ожидания заехали в 10:30 где-то. Здесь уже, на месте мы уже часа четыре стоим. Это нормально для Польши.

– Как считаете, это просто нерасторопность поляков или вредность?

– Мне кажется, что больше вредности. В целом владельцы легковых авто вынуждены простаивать здесь в ожидании от шести часов до двух суток. Водители фур могут задержаться и на целую неделю.

Оксана Семашко, корреспондент:

Мы пообщались с водителями. У них уже просто заканчивается терпение. Люди стоят с самого раннего утра целыми семьями, с детьми. И еще не известно, когда их пропустят. Все потому, что польские пограничники приняли негласное решение проводить досмотр каждого въезжающего в их страну транспортного средства не менее 20 минут. А с приходом выходных и праздников это время увеличивается в разы.

Алексей Шарупский, исполняющий обязанности начальника таможенного поста «Берестовица» Гродненской региональной таможни:

Выезд сегодня ожидают в очереди порядка 350 транспортных средств. Данная ситуация сложилась ввиду неритмичной работы сопредельной стороны. От договоренностей международных они приняли за предыдущие сутки порядка 30 % от пропускной способности пункта пропуска. В отдельные дни они принимают у нас порядка 20 %.

При этом потенциально в «Берестовице» из Беларуси в Польшу могут попасть до 900 легковушек и до полутысячи грузовиков в сутки. В стандартном режиме здесь должно оформляться около 40 легковых и порядка 20 грузовых авто в час. Что касается въезда в нашу страну, то из Польши сюда за сутки прибыли почти 750 водителей на личном авто. Белорусские пограничники готовы принимать больше, однако поляки тормозят процесс.

Александр Лисовский, начальник отделения пограничного контроля пункта пропуска «Берестовица»:

В настоящий момент въезда в пункт пропуска со стороны Республики Беларусь ожидает более 70 легковых и более 300 грузовых транспортных средств. Также на формирование очередей влияет закрытие пункта пропуска «Кузница», который по пропускной способности пропускает транспортных средств в два раза больше.

И это дело рук тоже польской стороны. О готовности возобновления работы в наших «Брузгах» соседям мы заявляли неоднократно. Это бы помогло заметно разгрузить транспортные потоки. Однако положительного ответа от польской стороны до сих пор нет.