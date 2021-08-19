Все думают, что это подростки. Какие женщины на самом деле чаще приходят на аборт?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Ваша оценка существующей сейчас ситуации в нашем обществе среди молоденьких девочек, более старших.
Вероника Сердюк, председатель объединения «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:
На самом деле молодежь всегда хорошая. Мы столкнулись с тем, что поколение такого возраста как я – 40 и дальше – это тоже поколение травмированное и в семейном плане, и семейные сценарии такие дисфункциональные, тут тоже надо работать. И когда в абортарий приходит женщина с мужем, у нас есть все шансы на то, что она уйдет, сохранив ребенка, беременность, потому что мужу только стоит рассказать, что переживает женщина в этой процедуре, он скажет: «Нет, я свою женщину на такое не отдам». А вот когда мама приходит…
У всех такое впечатление, что наши реципиенты – это 16-летние девочки, которые попали по своей неопытности в тяжелую ситуацию. Женщина наша основная, с которой мы работаем, – это замужняя дама, которая имеет одного-двух детей. Из-за того, что в обществе разлито неприятие детей, многодетности, материнства, она не хочет снизить свой социальный статус, идти в многодетное родительство. Она устала от этого.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Это какие-то личные страхи прежде всего?
Анна Филинова, многодетная мама, председатель Ленинской районной организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:
У нас по статистике 70 % имеют только одного ребенка. 70 % семей только одного ребенка в Беларуси. Да, это устои, традиции.
Я плачу налоги, почему должен ещё заниматься благотворительностью? Три ответа на сложный вопрос
Вероника Сердюк:
Я бы еще хотела добавить, зачем вообще нужны такие организации. Дело в том, что какое бы ни было идеальное общество, там все равно останется какая-то часть людей, чьи интересы не соблюдены. Понятно, что мы все стремимся к тому, чтобы всем было хорошо, но так не бывает. И вот такие маленькие организации могут отстоять права или запросы какой-то части общества, на которую не обращают внимание. Это связано с тем, что меняются экономическая ситуация, технологический уклад и просто меняется все. Соответственно, надо говорить, что есть такие люди, есть интересы этих людей. На самом деле, несмотря на то, что мы очень маленькая организация…
Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер, основатель благотворительного фонда:
Я хотел бы вас усилить. Пользуясь случаем, предлагаю вам всеобъемлющую поддержку нашего фонда. Все, что касается сохранения жизни, работы с девочками, с их парнями, мужьями, мужчинами – всегда можете на нас рассчитывать.
Вероника Сердюк:
Спасибо вам большое.