Все думают, что это подростки. Какие женщины на самом деле чаще приходят на аборт?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Ваша оценка существующей сейчас ситуации в нашем обществе среди молоденьких девочек, более старших.

Вероника Сердюк, председатель объединения «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:

На самом деле молодежь всегда хорошая. Мы столкнулись с тем, что поколение такого возраста как я – 40 и дальше – это тоже поколение травмированное и в семейном плане, и семейные сценарии такие дисфункциональные, тут тоже надо работать. И когда в абортарий приходит женщина с мужем, у нас есть все шансы на то, что она уйдет, сохранив ребенка, беременность, потому что мужу только стоит рассказать, что переживает женщина в этой процедуре, он скажет: «Нет, я свою женщину на такое не отдам». А вот когда мама приходит… У всех такое впечатление, что наши реципиенты – это 16-летние девочки, которые попали по своей неопытности в тяжелую ситуацию. Женщина наша основная, с которой мы работаем, – это замужняя дама, которая имеет одного-двух детей. Из-за того, что в обществе разлито неприятие детей, многодетности, материнства, она не хочет снизить свой социальный статус, идти в многодетное родительство. Она устала от этого.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Это какие-то личные страхи прежде всего? Анна Филинова, многодетная мама, председатель Ленинской районной организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

У нас по статистике 70 % имеют только одного ребенка. 70 % семей только одного ребенка в Беларуси. Да, это устои, традиции. Я плачу налоги, почему должен ещё заниматься благотворительностью? Три ответа на сложный вопрос