Время действовать – как в Беларуси развивают яблочную историю? Примеры успешного плодоводства

Перестать кланяться импортному яблоку – на это нацеливает аграриев Президент. Александр Лукашенко в ходе вчерашнего визита на фермерские яблоневые сады в Минской области, подчеркнул: санкции – это время действовать, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развивать белорусскую яблочную историю и сохранять качество плодов всю зиму – таковы поручения главы государства. Примеры успешного плодоводства в стране уже есть, остальным есть у кого поучиться. Наши корреспонденты в разных уголках страны оценили масштабы урожая нынешнего года, не только по яблокам – сентябрь время уборки овощей и корнеплодов. Чем богаты – репортаж Галины Буро.

Зеленые, красные, полосатые или с румяным боком: в этом саду уж точно яблоку негде упасть – все в ящик. Процесс контролирует Анна Артисевич: садовод сельхозпредприятия «Василишки» на период уборки становится звеньевой бригады. Плоды от черенка работники отделяют бережно, чтобы не травмировать. Ведь для покупателя важны и товарный вид, и вкус, а за это здесь ручаются.

Анна Артисевич, звеньевая бригады по уборке яблок сельхозпредприятия «Василишки»:

Вкуснее, чем даже польские, заграничные. Мы можем сами вырастить такое яблоко. Вырастить такие наливные – целая наука. Каждое дерево на капельном поливе, во главе успеха четкое соблюдение технологии: обработки, подвязки, обрезки. Следят и за современными тенденциями плодоводства – это залог конкурентоспособности на рынке. А покупатели уже голосуют рублем. В 2023 году хозяйство не только загрузило торговые сети, заложило стабфонд, но и львиную долю яблок отгрузило на Россию. В цене даже опад и некондиция – на них в этом сезоне небывалый спрос переработчиков.

Петр Лютостанский, начальник плодового сада сельхозпредприятия «Василишки»:

Мы планируем взять где-то полторы с лишним тысячи тонн яблок. То есть, урожайность получится от 25 до 30 тонн с гектара, а отдельные участки у нас есть, где уже видно, что вырисовывается картина 50 и даже 70 на отдельных участках тонн с гектара. Дефицита яблок в Беларуси нет. По крайней мере, в зимний период, а вот в весенний ощущается недостача. Президент, посещая фермерство под Молодечно, дал поручение: наладить эффективное садоводство. Для этого нужен системный подход. «Чтобы белорусы из Польши яблоки не завозили» – Лукашенко о задачах в плодоводстве. Подробности.

Возрождать плодоводство в Беларуси начали в 2005 году. Сегодня в рамках госпрограммы несколько приоритетных задач – ежегодная посадка 500 гектаров яблонь, наращивание площадей под грушевые сады. Все, чтобы обеспечить импортозамещение и выйти на хорошие показатели экспорта.

В Василишках яблочное импортозамещение готовы обеспечить сполна: позволяют и масштабы (сад больше 100 гектаров), и знания. Задел на будущее – уже опробовали бамбуковое ноу-хау. Молодые плантации второй год закладывают в тандеме с опорами из тропического растения: выходит меньше обрезок, больше плодов.

Петр Лютостанский:

Сразу со старта дерево привязывается к нему специальным кембриком на расстоянии 30 сантиметров. Потом у дерева ты только один раз обрезаешь верхушку вот здесь, дальше его уже не режешь. Все время будет расти. Привязывается между собой на расстоянии 30 сантиметров – это способствует образованию боковых побегов коротких, на которых будет урожай.