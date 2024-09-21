В Риме жара отступит, в Афинах +29. Погода в Европе

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду и кратковременные дожди. Средний температурный показатель в Париже составит 20 градусов днем. Малооблачно встретят новые дни жители Австрии. В Вене столбик повысится до +22. В Риме жара, наконец, отступит. В столице 25 со знаком «плюс». Осадков при этом не ожидается. В Мадриде тепло также сохранится и составит 25 градусов.

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В Болгарии температура воздуха будет достигать в среднем 21 градуса в дневные часы. Дождливо будет в турецкой столице, в Анкаре столбик термометра повысится до отметки в 19 градусов. 29 со знаком «плюс» будет отмечено и в Афинах.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге день будет преимущественно ясным и до 16 градусов тепла днем. В Вильнюсе +20. В столице общую картину дополнит переменная облачность. В Варшаву дожди сегодня не настигнут, а воздух прогреется до +23. Такой же температурный показатель ожидает и жителей Киева. В Москве переменная облачности и до 15 градусов тепла в дневное время суток. Осадков при этом не предвидится.