Синоптики не исключают заморозки. Погода в Беларуси на неделю

С 22 по 24 сентября республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Ожидается малооблачная и без существенных осадков погода. Вместе с тем в республике сохранится теплая обстановка с температурным фоном в основном на 1-6 °С выше средних многолетних значений. Минимальные показатели температуры воздуха будут колебаться от +3 °С до +13 °С, лишь ночью 23 сентября в результате поступления прохладной воздушной массы в отдельных районах страны воздух будет охлаждаться до +1...+2°С. Не исключены и первые заморозки. Дневные максимумы составят +18...+26°С, местами по северу от +15 °С до +17 °С. В ночные и утренние часы возможен туман.

Погода в Европе здесь.

Начиная с 25 сентября, влияние области повышенного атмосферного давления будет ослабевать, и в республику вновь устремятся атмосферные фронты с Западной Европы. Они обусловят кратковременные дожди различной интенсивности. Вместе с тем температурный фон в республике сохранится повышенным, и в ночные часы будет колебаться от +4 °С до +14 °С. Что касается дневных максимумов, они составят +17...+24°С, местами до +26°С.

Подробный прогноз по стране.