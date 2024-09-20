«Чтобы белорусы из Польши яблоки не завозили» – Лукашенко о задачах в плодоводстве

Беларусь должна обеспечивать себя плодами собственного производства, прежде всего яблоками. Об этом заявил глава государства, посещая фермерское хозяйство под Молодечно, где сады просто другим на зависть. Уже позже Александр Лукашенко поручит этот опыт распространить на всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту подробно рассказывают про каждый сорт, здесь предпочтение отдают белорусской селекции. Весь посадочный материал выращен в нашей стране.

Эти яблоки – это наше будущее. Вот эти четыре сорта. Это сорт Альва, сорт Арнабель, сорт Айдаред и сорт Найдаред. Вот за этим будущее, этим можно забивать наше новое хранилище, и мы будем обеспечены яблоком. В принципе, в Беларуси нет дефицита яблок во время зимнего периода, но весной есть вопросы. Впрочем, не только по яблокам, есть запрос на косточковые, на ягоды, Нужно системно подойти и наладить наконец эффективное садоводство. Таково требование главы государства.

– Нам надо определить программу, объемы, ну, чтобы выйти на деньги. И выделить им определенные кредиты. Ясно, что под саженцы тут надо сохранить это… Все остальное, надо посмотреть их экономику, разбрасываться деньгами мы не можем, таких денег нет. Ну а там, где надо подставить плечо, значит, должны подставить...

– Чтобы закрыть потребность до нового урожая, порядка 300 миллионов белорусских рублей на всю страну. Подслащивать впечатление от визита даже не пришлось, настолько понравилось главе государства увиденное – когда хорошо, тогда хорошо – даже в деталях.

– Презентовали несколько бутылочек.

– И стол.

– И стол? Стол – это ценно. «Российский рынок свободен». Лукашенко поручил наладить экспорт яблок. Читайте здесь. А в это время совсем рядом с овощехранилищем кипела работа, глава государства, конечно, не мог не подойти к своим людям.