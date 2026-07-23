Новости по тегу #Белорусские фрукты

Южную ягоду в промышленных масштабах выращивают в сельхозпредприятии имени Кремко Гродненского района – крупнейшем производителе этой культуры в области. Здесь уже собрали 36 тонн сочного урожая, и это не предел.
Суперфрукты. Они богаты витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Они дарят нам здоровье и радость, поэтому смело включайте их в свой рацион.
Удар майских заморозков, который уничтожил потенциал урожая, пришелся по касательной. С родительской заботой садоводы собирают осенние сорта.
Вместе с Минском 13 сентября день рождения отмечает Гомель.
Тысячи сортов – плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда. Причем большинство из них ученые создали сами.
Весенние заморозки проверили на прочность плодовые сады по всей Беларуси. Капризы природы стали общей проблемой и для государственных, и для частных хозяйств.
За тем, как семья заботится о своих ягодных плантациях, наблюдают 90 тысяч подписчиков.
В осенне-зимний сезон как никогда необходимо следить за здоровьем. Укреплять иммунитет можно натуральными витаминами. И отечественные фрукты – кладезь полезных веществ.
Перестать кланяться импортному яблоку – на это нацеливает аграриев Президент. Александр Лукашенко в ходе вчерашнего визита на фермерские яблоневые сады в Минской области.
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