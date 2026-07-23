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Новости по тегу #Белорусские фрукты

«Больше 2-х рублевой монеты»: в Гродненской области собирают до 3 тонн черешни в день
23 июля 2026 17:25

«Больше 2-х рублевой монеты»: в Гродненской области собирают до 3 тонн черешни в день

«Яблоки нужно есть всем!» О пользе фрукта рассказал врач-диетолог
20 сентября 2025 13:58

«Яблоки нужно есть всем!» О пользе фрукта рассказал врач-диетолог

Яблочный сезон – в Брестской области приступили к сбору осенних сортов
18 сентября 2025 17:21

Яблочный сезон – в Брестской области приступили к сбору осенних сортов

Фестиваль винограда прошёл в Гомеле
13 сентября 2025 17:43

Фестиваль винограда прошёл в Гомеле

Плодовые, ягодные, орехоплодные – чем ещё удивит коллекция Института плодоводства?
04 сентября 2025 14:52

Плодовые, ягодные, орехоплодные – чем ещё удивит коллекция Института плодоводства?

Будем ли с яблоками? Узнали, как весенние заморозки повлияли на белорусский урожай
24 августа 2025 17:33

Будем ли с яблоками? Узнали, как весенние заморозки повлияли на белорусский урожай

Их ролики собирают миллионы просмотров. Семья фермеров из Малориты делает контент на клубнике
13 мая 2025 17:56

Их ролики собирают миллионы просмотров. Семья фермеров из Малориты делает контент на клубнике

В Минской области собрано более 1,9 тысячи тонн яблок
26 сентября 2024 14:11

В Минской области собрано более 1,9 тысячи тонн яблок

Время действовать – как в Беларуси развивают яблочную историю? Примеры успешного плодоводства
21 сентября 2024 16:50

Время действовать – как в Беларуси развивают яблочную историю? Примеры успешного плодоводства

Фруктово-ягодные новинки! Какие сорта вывели белорусские селекционеры?
03 марта 2024 17:29

Фруктово-ягодные новинки! Какие сорта вывели белорусские селекционеры?

Белорусские селекционеры вывели новые сорта яблок для производства сока
30 января 2024 07:04

Белорусские селекционеры вывели новые сорта яблок для производства сока

Богданов: «Готовы предложить потребителям достойную, доступную цену на отечественное яблоко»
29 октября 2023 18:25

Богданов: «Готовы предложить потребителям достойную, доступную цену на отечественное яблоко»