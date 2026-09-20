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Новости по тегу #Овощи и фрукты

Аграрная сенсация сезона! Фермер из Брестской области вырастил тыкву весом в четверть тонны
20 сентября 2026 17:23

Аграрная сенсация сезона! Фермер из Брестской области вырастил тыкву весом в четверть тонны

Чемпионат по поеданию драников и гастрошоу! «Бульбяны фэст» 5 сентября пройдет в Узденском районе
04 сентября 2026 14:30

Чемпионат по поеданию драников и гастрошоу! «Бульбяны фэст» 5 сентября пройдет в Узденском районе

Более 26 млн рублей выплатили жителям Минской области за сбытые излишки продукции
03 сентября 2026 17:20

Более 26 млн рублей выплатили жителям Минской области за сбытые излишки продукции

Излишки урожая яблок у населения принимают около 800 пунктов
19 августа 2026 17:18

Излишки урожая яблок у населения принимают около 800 пунктов

Как правильно выбрать идеальный арбуз – рассказываем
08 августа 2026 13:59

Как правильно выбрать идеальный арбуз – рассказываем

Как обеспечивают рынок овощами в межсезонье? О госзаказе рассказала Светлана Короткевич
07 июня 2026 07:52

Как обеспечивают рынок овощами в межсезонье? О госзаказе рассказала Светлана Короткевич

Как правильно мыть овощи, фрукты и ягоды? Нутрициолог назвала 3 лайфхака
03 июня 2026 12:48

Как правильно мыть овощи, фрукты и ягоды? Нутрициолог назвала 3 лайфхака

Первую партию тепличных томатов собрали в Гомельском районе
28 апреля 2026 17:03

Первую партию тепличных томатов собрали в Гомельском районе

Дачный сезон-2026: как выбрать семена на весну и не просчитаться?
05 апреля 2026 17:16

Дачный сезон-2026: как выбрать семена на весну и не просчитаться?

Что по чем? Как обстоят дела с борщевым набором в магазинах в межсезонье
15 марта 2026 17:15

Что по чем? Как обстоят дела с борщевым набором в магазинах в межсезонье

Урожай круглый год! В белорусском овощеводстве внедряют специальную подсветку овощей
13 февраля 2026 17:15

Урожай круглый год! В белорусском овощеводстве внедряют специальную подсветку овощей

В 90-е о таком и не мечтали! Белорусы научились собирать по три урожая овощей за год
09 февраля 2026 16:41

В 90-е о таком и не мечтали! Белорусы научились собирать по три урожая овощей за год