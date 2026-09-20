Новости по тегу #Овощи и фрукты

Эта тыква точно не превратится в карету, а вот набрать еще килограммов 30 ей точно под силу.
Традиционно фестиваль-ярмарку примет агрогородок Дещенка.
Закупка, заготовка и переработка излишков плодоовощной продукции, выращенной белорусами на личных подворьях. Эти вопросы 3 сентября в центре внимания председателя Совета Республики Натальи Кочановой во время рабочей поездки в Минскую область.
В этом году сады особенно щедры: урожай яблок ожидается значительно выше прошлогоднего. Массовый сбор уже начался, и совсем скоро белорусские яблоки появятся на прилавках.
Самое главное, чтобы он был звонким.
«Как только наши предприятия сельского хозяйства или же производители упускают часть своего рынка, туда обязательно придет импортная продукция. Но мы же сегодня за белорусский патриотизм».
«Добавляем ложку соды на один литр воды в емкость с тем продуктом, который вы хотите очистить, оставляем на 10-15 минут и ваш продукт готов и чист».
Доступные и качественные овощи на прилавках – одна из ключевых задач продовольственной безопасности страны.
Что посеешь, то и пожнешь. С приближением дачного сезона эта пословица читается буквально, а выбор семян становится стратегической задачей.
В январе-феврале заставили поволноваться огурцы, цены на которые «покраснели». Сбил ажиотаж вовремя подоспевший свежий отечественный урожай.
Пока на улице зима, в этих теплицах почти круглый год + 25. Здесь независимо от сезона зреют огурцы, наливаются соком томаты и баклажаны.
Теперь свежие овощи из белорусской грядки – это не только про лето, а про все 365 дней в году.
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