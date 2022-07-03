«Остались только 7 зданий». Как Гомель возрождался из пепла в годы Великой Отечественной?

Новости Беларуси. Телеканал СТВ совместно с администрациями городов, обладающих вымпелами, запустили проект «От прошлого к будущему». Заслуженные жители этих населенных пунктов рассказывают о героических событиях, которые и спустя десятилетия служат поводом для награды.

Гомель в 2009 году, в связи с празднованием 65 годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и в целях увековечивания подвигов воинов Красной армии, трудящихся партизан и подпольщиков, совершенного при защите и освобождении города, был награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Сегодня его можно увидеть в стенах Гомельского областного музея славы.

Во время немецко-фашистской оккупации город был разрушен более чем на 80 %. Остались только 7 зданий, но он не сдался. Были уничтожены все промышленные производства, а люди продолжали бороться. Героизм гомельчан в те трагические годы по праву отмечен вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Ведь именно они, гомельчане, сделали все возможное и невозможное, чтобы 26 ноября 1943 года Гомель был освобожден.

Мы обязаны сохранить правдивую историю и память подвигов наших дедов и прадедов, которые они совершили в годы Великой Отечественной войны. Сегодняшний Гомель – это не только второй по величине город в республике, но и центр международных общественно-политических связей. О подвиги тех, кто защищал его в годы Великой Отечественной войны, сегодня напоминает символ мужества и стойкости.

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