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«Белорусская лёгкая промышленность – это качественно». Чем удивит «Беллегпром» летом 2022-го, рассказывает Татьяна Лугина

03 июля 2022 15:37
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Новости Беларуси. В честь Дня Независимости в столице презентовали новую летнюю коллекцию одежды от ведущих белорусских предприятий концерна «Беллегпром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белорусская лёгкая промышленность – это качественно». Чем удивит «Беллегпром» летом 2022-го, рассказывает Татьяна Лугина-1

На модном показе с участием Национальной школы красоты продемонстрировали модели пяти коллекций разных стилей: это деловая, повседневная, спортивная одежда для детей и взрослых.

«Белорусская лёгкая промышленность – это качественно». Чем удивит «Беллегпром» летом 2022-го, рассказывает Татьяна Лугина-4

Также представили фэшн-коллекцию «Хваля» от Белорусского центра моды. Эти наряды собрали в себе натуральные аутентичные материалы и подчеркнули культурную белорусскую самобытность.

«Белорусская лёгкая промышленность – это качественно». Чем удивит «Беллегпром» летом 2022-го, рассказывает Татьяна Лугина-7

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Коллекция изготовлена руками наших швей, наших женщин. Причем в коллекции использовано очень много ручной работы. Мне кажется, что вот эту самобытность, скажем, перехлестывание в моделях современных мотивов, обыгранных с каким-то национальным стилем, символикой, такой народностью, экологичной темой – вот в этом мы хотели тоже показать любовь наших дизайнеров, предприятий к нашей стране. Еще раз хотим показать и привлекать население не только Республики Беларусь, но и наших гостей, безусловно, к тому, что сегодня белорусская легкая промышленность – это качественно.

«Белорусская лёгкая промышленность – это качественно». Чем удивит «Беллегпром» летом 2022-го, рассказывает Татьяна Лугина-10

«Белорусская лёгкая промышленность – это качественно». Чем удивит «Беллегпром» летом 2022-го, рассказывает Татьяна Лугина-12

Новинки летней коллекции уже поступили в торговлю.

# Одежда # общество # Татьяна Лугина # Фотофакт

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