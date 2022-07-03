«Белорусская лёгкая промышленность – это качественно». Чем удивит «Беллегпром» летом 2022-го, рассказывает Татьяна Лугина

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Коллекция изготовлена руками наших швей, наших женщин. Причем в коллекции использовано очень много ручной работы. Мне кажется, что вот эту самобытность, скажем, перехлестывание в моделях современных мотивов, обыгранных с каким-то национальным стилем, символикой, такой народностью, экологичной темой – вот в этом мы хотели тоже показать любовь наших дизайнеров, предприятий к нашей стране. Еще раз хотим показать и привлекать население не только Республики Беларусь, но и наших гостей, безусловно, к тому, что сегодня белорусская легкая промышленность – это качественно.