«Белорусская лёгкая промышленность – это качественно». Чем удивит «Беллегпром» летом 2022-го, рассказывает Татьяна Лугина

Новости Беларуси. В честь Дня Независимости в столице презентовали новую летнюю коллекцию одежды от ведущих белорусских предприятий концерна «Беллегпром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В честь Дня Независимости в столице презентовали новую летнюю коллекцию одежды от ведущих белорусских предприятий концерна «Беллегпром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На модном показе с участием Национальной школы красоты продемонстрировали модели пяти коллекций разных стилей: это деловая, повседневная, спортивная одежда для детей и взрослых.
Также представили фэшн-коллекцию «Хваля» от Белорусского центра моды. Эти наряды собрали в себе натуральные аутентичные материалы и подчеркнули культурную белорусскую самобытность.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Коллекция изготовлена руками наших швей, наших женщин. Причем в коллекции использовано очень много ручной работы. Мне кажется, что вот эту самобытность, скажем, перехлестывание в моделях современных мотивов, обыгранных с каким-то национальным стилем, символикой, такой народностью, экологичной темой – вот в этом мы хотели тоже показать любовь наших дизайнеров, предприятий к нашей стране. Еще раз хотим показать и привлекать население не только Республики Беларусь, но и наших гостей, безусловно, к тому, что сегодня белорусская легкая промышленность – это качественно.
Новинки летней коллекции уже поступили в торговлю.