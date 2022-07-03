«Партизаны смогли сохранить свою боеспособность». Рассказываем о бригаде Владимира Лобанка, который стал Героем СССР

Полоцко-Лепельская зона – уникальное явление в истории партизанского движения. Она была самой крупной в годы войны, ее площадь – 3 200 квадратных километров. 1 220 населенных пунктов, 80 тысяч мирных жителей. Это была самая настоящая партизанская республика со столицей в Ушачах. Республика со звездочкой.

Светлана Турло, директор Ушачского музея народной славы имени В.Е. Лобанка:

С первых дней образования республики она стала жить по законам мирного времени. Поручено было возглавить эту зону Герою Советского Союза Владимиру Елисеевичу Лобанку. К началу 1943 года действовало 16 партизанских бригад, которые своими диверсионными действиями наносили ощутимый вред фашистам. К слову, лесные бойцы довольно быстро наладили быт. В самой глухой чаще располагалась вся необходимая инфраструктура: от землянок до оружейных мастерских.

Мария Гореликова, ведущий научный сотрудник отдела истории партизанского движения Музея истории Великой Отечественной войны:

Партизаны бригады Дубова смогли захватить паровой генератор, доставить из Ушач в бригаду, провести свет. То есть то, что партизаны сами вырабатывали электричество, смогли электрифицировать землянки, это, конечно, очень удивительно. Немцы вошли в Лепель в ночь с 3 на 4 июля 1941-го. Уже с августа здесь начинает действовать Лепельский подпольный райком партии во главе с Владимиром Лобанком. На территории района создается более 40 подпольных групп. Плюс в это время в той части, где много лесов, оказывается немало красноармейцев, попавших в окружение. Они и создают первые партизанские отряды на территории района.

Алина Стельмах, директор Лепельского районного краеведческого музея:

В сентябре 1941 года сюда забрасывается десантная группа Григория Линькова, известная как партизанский отряд «Бати». В марте 1942 года Лепельский подпольный райком партии вводит в лес часть подпольных групп, возникает партизанский отряд № 68, на базе которого летом 1942 года будет создана партизанская бригада Дубова. Командиром станет Дубровкий Федор Фомич, комиссаром – Лобанок Владимир Елисеевич. В 1943 году, когда бригаду разделят на две – на Лепельскую партизанскую бригаду имени Сталина, командиром станет Лобанок Владимир Елисеевич, и бригаду Дубова, которая уйдет в соседний Чашницкий район.

Мария Гореликова:

В своих воспоминаниях партизаны писали, что Лобанок был человеком очень доброй души, он чаще всего старался найти контакт с партизанами, он не повышал голос, он не использовал нецензурную лексику. Это был очень культурный и образованный человек. Человек, не имевший военного образования, которому пришлось освоить военную специальность. Он прошел путь от командира партизанского отряда, затем стал комиссаром Чашницкой партизанской бригады Дубова. Он принимал участие в освобождении Ушачей и проведении самых крупных операций, которые проводили партизанские бригады. С первых дней оккупации здесь действовали шесть подпольных партийно-комсомольских групп, на базе которых появились первые отряды, а затем и бригады. Окрепнув, народные мстители решили разгромить гарнизон врага в Ушачах и освободить район от захватчиков. Всего две бригады смогли сделать это в ночь на 27 сентября 1942-го. Остатки немецкого гарнизона бежали в Лепель. В Ушачский и соседние районы вернулась власть Советов и прочно закрепилась там вплоть до апреля 1944 года.

Виктор Турло, старший научный сотрудник Ушачского музея народной славы имени В.Е. Лобанка:

Партизанская зона располагалась непосредственно в тылу третьей танковой немецкой армии. Она перерезала все коммуникации, дороги, которые вели на Запад, по которым снабжалась танковая армия. Поэтому постоянно немцы пытались разгромить партизанскую зону, прорвать оборону партизан и обеспечить свои тылы. Но все эти попытки не увенчались для них успехом. Парадокс, но в отрядах были даже собственные кузнецы. Однажды они вывезли из райцентра токарный станок, с помощью которого ремонтировали и производили оружие. А швейный цех полностью обеспечивал маскхалатами, шубами и обувью.