«Партизаны смогли сохранить свою боеспособность». Рассказываем о бригаде Владимира Лобанка, который стал Героем СССР
Полоцко-Лепельская зона – уникальное явление в истории партизанского движения. Она была самой крупной в годы войны, ее площадь – 3 200 квадратных километров. 1 220 населенных пунктов, 80 тысяч мирных жителей. Это была самая настоящая партизанская республика со столицей в Ушачах. Республика со звездочкой.
Светлана Турло, директор Ушачского музея народной славы имени В.Е. Лобанка:
С первых дней образования республики она стала жить по законам мирного времени. Поручено было возглавить эту зону Герою Советского Союза Владимиру Елисеевичу Лобанку. К началу 1943 года действовало 16 партизанских бригад, которые своими диверсионными действиями наносили ощутимый вред фашистам.
К слову, лесные бойцы довольно быстро наладили быт. В самой глухой чаще располагалась вся необходимая инфраструктура: от землянок до оружейных мастерских.
Мария Гореликова, ведущий научный сотрудник отдела истории партизанского движения Музея истории Великой Отечественной войны:
Партизаны бригады Дубова смогли захватить паровой генератор, доставить из Ушач в бригаду, провести свет. То есть то, что партизаны сами вырабатывали электричество, смогли электрифицировать землянки, это, конечно, очень удивительно.
Немцы вошли в Лепель в ночь с 3 на 4 июля 1941-го. Уже с августа здесь начинает действовать Лепельский подпольный райком партии во главе с Владимиром Лобанком. На территории района создается более 40 подпольных групп. Плюс в это время в той части, где много лесов, оказывается немало красноармейцев, попавших в окружение. Они и создают первые партизанские отряды на территории района.
Алина Стельмах, директор Лепельского районного краеведческого музея:
В сентябре 1941 года сюда забрасывается десантная группа Григория Линькова, известная как партизанский отряд «Бати». В марте 1942 года Лепельский подпольный райком партии вводит в лес часть подпольных групп, возникает партизанский отряд № 68, на базе которого летом 1942 года будет создана партизанская бригада Дубова. Командиром станет Дубровкий Федор Фомич, комиссаром – Лобанок Владимир Елисеевич. В 1943 году, когда бригаду разделят на две – на Лепельскую партизанскую бригаду имени Сталина, командиром станет Лобанок Владимир Елисеевич, и бригаду Дубова, которая уйдет в соседний Чашницкий район.
Мария Гореликова:
В своих воспоминаниях партизаны писали, что Лобанок был человеком очень доброй души, он чаще всего старался найти контакт с партизанами, он не повышал голос, он не использовал нецензурную лексику. Это был очень культурный и образованный человек. Человек, не имевший военного образования, которому пришлось освоить военную специальность. Он прошел путь от командира партизанского отряда, затем стал комиссаром Чашницкой партизанской бригады Дубова. Он принимал участие в освобождении Ушачей и проведении самых крупных операций, которые проводили партизанские бригады.
С первых дней оккупации здесь действовали шесть подпольных партийно-комсомольских групп, на базе которых появились первые отряды, а затем и бригады. Окрепнув, народные мстители решили разгромить гарнизон врага в Ушачах и освободить район от захватчиков. Всего две бригады смогли сделать это в ночь на 27 сентября 1942-го. Остатки немецкого гарнизона бежали в Лепель. В Ушачский и соседние районы вернулась власть Советов и прочно закрепилась там вплоть до апреля 1944 года.
Виктор Турло, старший научный сотрудник Ушачского музея народной славы имени В.Е. Лобанка:
Партизанская зона располагалась непосредственно в тылу третьей танковой немецкой армии. Она перерезала все коммуникации, дороги, которые вели на Запад, по которым снабжалась танковая армия. Поэтому постоянно немцы пытались разгромить партизанскую зону, прорвать оборону партизан и обеспечить свои тылы. Но все эти попытки не увенчались для них успехом.
Парадокс, но в отрядах были даже собственные кузнецы. Однажды они вывезли из райцентра токарный станок, с помощью которого ремонтировали и производили оружие. А швейный цех полностью обеспечивал маскхалатами, шубами и обувью.
Светлана Турло:
Они в первую очередь вели рельсовую войну, разрушали железнодорожные полотна, разрушали коммуникации, связь, электричество. Пускали под откос составы с личным составом, с горючим, топливом. То есть фашисты очень страдали от партизан Полоцко-Лепельской партизанской зоны.
Ребята, которые не доросли до призывного возраста, не прятались за материнские спины, а убегали в лес. Порой тайком. Ведь за сотрудничество с партизанами наказание было самое страшное – смерть. А вот за вступление в ряды полицаев сулили невиданные блага и защиту.
В 1943 году Владимиру Лобанку было присвоено звание Героя Советского Союза.
Мария Гореликова:
Его заслуга в том, что партизаны смогли сохранить свою боеспособность, соединиться с частями Красной армии. Он был награжден полководческим орденом, для партизан это особенно редкая награда. Он был награжден орденом Суворова I степени.
Звезда Героя засияла на груди легендарного Дубова. Посмертно получил звание и Леша Данукалов.
Светлана Турло:
Среди партизан Смоленского партизанского полка был легендарный Михаил Егоров, который водрузил Знамя Победы над рейхстагом. Он принимал участие в прорыве блокады в ночь с 4 на 5 мая.
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