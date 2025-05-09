Новости по тегу #Светлана Турло

Съемка операции «Звездочка» стала последней для Маши Суховой. Она передала камеру и пленку проходившим мимо партизанам. У нее было серьезное ранение в живот. Понимая, что дальше идти она не сможет, женщина приняла волевое решение.
«Там прославлялся Гитлер, что освободил от тирании Сталина, от большевиков. Что уже Москву взяли, что до Урала дошли. А как проверишь?»
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