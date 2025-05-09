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Новости по тегу #Светлана Турло

Мария Сухова ценой жизни сохранила киноплёнку! Как снимали легендарную операцию «Звёздочка» по эвакуации детей
09 мая 2025 11:57

Мария Сухова ценой жизни сохранила киноплёнку! Как снимали легендарную операцию «Звёздочка» по эвакуации детей

Немцы рассказывали «свою правду» – как велась фашистская пропаганда на оккупированной территории?
09 мая 2025 11:43

Немцы рассказывали «свою правду» – как велась фашистская пропаганда на оккупированной территории?

Гитлеровцы просили рисовать портреты, а за это давали еду. Как искусство помогало выживать на войне?
03 июля 2022 16:32

Гитлеровцы просили рисовать портреты, а за это давали еду. Как искусство помогало выживать на войне?

«Партизаны смогли сохранить свою боеспособность». Рассказываем о бригаде Владимира Лобанка, который стал Героем СССР
03 июля 2022 16:02

«Партизаны смогли сохранить свою боеспособность». Рассказываем о бригаде Владимира Лобанка, который стал Героем СССР

Против 17 тыс. партизан было брошено 60 тыс. немцев. Как удалось победить в легендарной Полоцко-Лепельской битве?
03 июля 2022 15:52

Против 17 тыс. партизан было брошено 60 тыс. немцев. Как удалось победить в легендарной Полоцко-Лепельской битве?

Враги боялись лесных мстителей как чёрт ладана. Как белорусские партизаны добывали Победу в нечеловеческих условиях?
03 июля 2022 15:40

Враги боялись лесных мстителей как чёрт ладана. Как белорусские партизаны добывали Победу в нечеловеческих условиях?

Единственный в стране, посвящённый партизанскому движению. В Ушачах после ремонта открыли музей имени Лобанка
05 мая 2022 12:43

Единственный в стране, посвящённый партизанскому движению. В Ушачах после ремонта открыли музей имени Лобанка

«Со связкой гранат бросилась под танк». Вот как партизаны во время ВОВ отстаивали свои земли
26 апреля 2022 13:01

«Со связкой гранат бросилась под танк». Вот как партизаны во время ВОВ отстаивали свои земли

Как тогда, только под мирным небом. В Витебской области прошёл митинг в память о крупнейшей операции партизан
04 мая 2021 18:48

Как тогда, только под мирным небом. В Витебской области прошёл митинг в память о крупнейшей операции партизан