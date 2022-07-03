«Есть риски, мы их осознаём». Как стать космонавтом и какие новшества ждут неземную сферу науки?

Новости Беларуси. 24 раза в сутки Министерство по чрезвычайным ситуациям получает информацию о температурных аномалиях. Причем не только с территории нашей страны, но и сопредельных стран. Для ее определения всего 15 минут. Все благодаря космическим достижениям. Беларусь на пороге десятилетнего юбилея покорения космоса. 22 июля 2012 года – точка отсчета. В 9 часов 41 минуту с космодрома «Байконур» на покорение космических просторов был запущен первый белорусский космический аппарат – спутник дистанционного зондирования Земли. И уже в 11 часов он передал первый сигнал с околоземной орбиты.

Девятиметровая антенна. Эта тарелка принимает всю необходимую космическую информацию. И передает ее тем, кто в ней нуждается. А это более 20 предприятий и организаций, в числе которых Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство образования, силовые ведомства и не только. Как и другие отрасли, космический прогресс не стоит на месте. Уже сегодня белорусские специалисты вместе с российскими коллегами делают шаг вперед.

Александр Шумилин, академик – секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси:

Сейчас мы готовим вместе с российскими коллегами уже следующий спутник нового поколения. Которым мы сегодня управляем, его разрешение – два метра, новый спутник будет 35 сантиметров. Это, конечно, оптические радиоэлектронные системы, которые позволяли бы получать такое разрешение, снимать с такой точностью.

Сергей Золотой, директор научно-инженерного предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

Сотрудничество с РФ постоянно развивается, и уже достигнута договоренность с «Роскосмосом» о создании совместного российско-белорусского космического аппарата сверхвысокого разрешения. Если наш аппарат с разрешением в два метра ориентирован на создание и обновление карт, где масштаб – 1:50000, то новый аппарат будет иметь пространственное разрешение 35 сантиметров, и это уже позволит обновлять топографические планы, масштабом 1:5000. То есть почти в 10 раз. Поддержание отличной физической формы – это не просто хобби. Лидер молодежного движения Беларуси претендует на покорение космоса. Серьезный медицинский отбор пройден. Из 93 претендентов отобрано 29. В их числе и Александр.