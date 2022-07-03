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«Бросили в колодец детей и учительницу, забросали камнями». Как фашисты мстили партизанам во время карательных операций?

03 июля 2022 16:22
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140. Именно столько карательных операций прошло в Беларуси. 9 500 деревень превратились в пепел. Особенно лютовало гитлеровское командование в 1942 году. Только летом и осенью прошло 30 экспедиций смерти. Позже начали их активно проводить и на Витебщине. Одной из самых страшных стала операция с довольно романтичным названием «Зимнее волшебство». Во время той экспедиции были уничтожены почти все деревни Освейского района. Но ненависть была сильнее страха.

«Бросили в колодец детей и учительницу, забросали камнями». Как фашисты мстили партизанам во время карательных операций?-1

Весной 1944 года было последовательно проведено три крупнейшие карательные операции. В них приняли участие 12 немецких полков СС и полиции, части пяти пехотных дивизий, авиаполевой и трех охранных дивизий, затем к ним присоединилась боевая группа Курта фон Готтберга. Политика выжженной земли набирала обороты. Согласно плану «Ост», на территории Беларуси должно было остаться только 25 % населения. Как только поступало сообщение, что будут жечь деревню, взрослые первым делом выводили в лес детей.

Однако бельмом на глазу фашистов были партизаны. Против них враг бросал все свои силы: не только отдельные части, а целые подразделения вермахта. Гитлеровцы вынуждены были жертвовать частями с фронта. Одна из самых жестоких – «Котбус», направленная на уничтожение партизан Полоцко-Лепельской зоны.

«Бросили в колодец детей и учительницу, забросали камнями». Как фашисты мстили партизанам во время карательных операций?-4

Мария Гореликова, ведущий научный сотрудник отдела истории партизанского движения Музея истории Великой Отечественной войны:
Была уничтожена деревня Шуневка Докшицкого района. Во время этой карательной операции гитлеровцы бросили в колодец детей и учительницу, забросали камнями, даже не используя патронов. Сжигая белорусские деревни, гитлеровцы пытались тем самым лишить партизан базы, опоры, чтобы местные жители не поддерживали белорусских партизан, но сделать этого так и не удавалось.

Люди шли на разные ухищрения и старались как могли хоть немного уберечь имущество: закапывали в огороде одежду, бочки с ячменем и прочий скромный скарб.

«Бросили в колодец детей и учительницу, забросали камнями». Как фашисты мстили партизанам во время карательных операций?-7

Алина Стельмах, директор Лепельского районного краеведческого музея:
Большая часть деревень, которые были сожжены на Лепельщине в годы ВОВ, в том числе сожжены во время этой карательной экспедиции. Во время этой карательной экспедиции партизаны Лепельской партизанской бригады вели тяжелые бои за местечко Пышно. Пышно расположено на дороге Лепель – Докшицы и дальше в Прибалтику, учитывая, что в это время партизаны захватили Бегомль. Новая дорога, которая была построена, Витебск – Лепель – Минск уже не могла функционировать, поэтому единственная дорога из этого региона – это Лепель – Докшицы и дальше на Прибалтику. Кто контролировал Пышно, тот контролировал и эту дорогу.

«Бросили в колодец детей и учительницу, забросали камнями». Как фашисты мстили партизанам во время карательных операций?-10

Людей выгоняли из деревень в сборные пункты и отправляли в Лепель. У фашистов была четкая разнарядка, сколько человек должны уехать в Германию. Особенно активно агитировали молодежь, обещая всевозможные прелести в Германии. Либо же отправляли в лагерь.

Алина Стельмах:
С 1942 года у нас на территории военного госпиталя был лагерь для военных и гражданского населения, он просуществовал до конца войны. Там содержались многие местные жители, которых из партизанских зон гитлеровцы загоняли сюда, а потом оправляли в Германию. В частности, из деревни Путилковичи в Лепельском лагере находилась мать поэта Петруся Бровки. Потом ее отправили из Лепельского лагеря в Освенцим, там она погибла.

Прошла через лагерь и маленькая Зина. Отец с другими мужчинами почти сразу ушел воевать в бригаду Дубова. Тех, кто остался в деревне, согнали в лагерь под Ушачами, возле старого льнозавода.

«Бросили в колодец детей и учительницу, забросали камнями». Как фашисты мстили партизанам во время карательных операций?-13

Зинаида Авдин, жила на территории партизанской республики:
Там был бункер на 300 человек, по 10 человек нас оформили в бункер. А тогда уже, как нагрянула Красная армия, освободила нас, тогда мы убегали. Полицейские на конях возвращают нас обратно, пригнали в тот лагерь, где мы жили, кто-то пришел, дал команду, нас опустили. И пошли мы домой. Шли, пока не дошли. Папы нет, хата спалена, мама убита.

Условия содержания не укладываются в голове здорового человека. Маленьких детей, женщин и стариков подвергали страшным испытаниям. Делалось все для того, чтобы сломить народный дух и навсегда покрыть людей рабским клеймом позора.

Зинаида Авдин:
Литровая банка муки была, скибочка хлеба из опилок. Вечером тот же паек, так и жили.

«Бросили в колодец детей и учительницу, забросали камнями». Как фашисты мстили партизанам во время карательных операций?-16

Анна Симако, жительница деревни, уничтоженной во время карательной операции «Котбус»:
Мы были неевшие, немытые, не дай бог никому такое видеть, я в этой землянке и тифом, и малярией переболела.

Однако все это еще больше разжигало ненависть к врагу.

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