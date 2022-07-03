«Бросили в колодец детей и учительницу, забросали камнями». Как фашисты мстили партизанам во время карательных операций?

140. Именно столько карательных операций прошло в Беларуси. 9 500 деревень превратились в пепел. Особенно лютовало гитлеровское командование в 1942 году. Только летом и осенью прошло 30 экспедиций смерти. Позже начали их активно проводить и на Витебщине. Одной из самых страшных стала операция с довольно романтичным названием «Зимнее волшебство». Во время той экспедиции были уничтожены почти все деревни Освейского района. Но ненависть была сильнее страха.

Весной 1944 года было последовательно проведено три крупнейшие карательные операции. В них приняли участие 12 немецких полков СС и полиции, части пяти пехотных дивизий, авиаполевой и трех охранных дивизий, затем к ним присоединилась боевая группа Курта фон Готтберга. Политика выжженной земли набирала обороты. Согласно плану «Ост», на территории Беларуси должно было остаться только 25 % населения. Как только поступало сообщение, что будут жечь деревню, взрослые первым делом выводили в лес детей. Однако бельмом на глазу фашистов были партизаны. Против них враг бросал все свои силы: не только отдельные части, а целые подразделения вермахта. Гитлеровцы вынуждены были жертвовать частями с фронта. Одна из самых жестоких – «Котбус», направленная на уничтожение партизан Полоцко-Лепельской зоны.

Мария Гореликова, ведущий научный сотрудник отдела истории партизанского движения Музея истории Великой Отечественной войны:

Была уничтожена деревня Шуневка Докшицкого района. Во время этой карательной операции гитлеровцы бросили в колодец детей и учительницу, забросали камнями, даже не используя патронов. Сжигая белорусские деревни, гитлеровцы пытались тем самым лишить партизан базы, опоры, чтобы местные жители не поддерживали белорусских партизан, но сделать этого так и не удавалось. Люди шли на разные ухищрения и старались как могли хоть немного уберечь имущество: закапывали в огороде одежду, бочки с ячменем и прочий скромный скарб.

Алина Стельмах, директор Лепельского районного краеведческого музея:

Большая часть деревень, которые были сожжены на Лепельщине в годы ВОВ, в том числе сожжены во время этой карательной экспедиции. Во время этой карательной экспедиции партизаны Лепельской партизанской бригады вели тяжелые бои за местечко Пышно. Пышно расположено на дороге Лепель – Докшицы и дальше в Прибалтику, учитывая, что в это время партизаны захватили Бегомль. Новая дорога, которая была построена, Витебск – Лепель – Минск уже не могла функционировать, поэтому единственная дорога из этого региона – это Лепель – Докшицы и дальше на Прибалтику. Кто контролировал Пышно, тот контролировал и эту дорогу.

Людей выгоняли из деревень в сборные пункты и отправляли в Лепель. У фашистов была четкая разнарядка, сколько человек должны уехать в Германию. Особенно активно агитировали молодежь, обещая всевозможные прелести в Германии. Либо же отправляли в лагерь. Алина Стельмах:

С 1942 года у нас на территории военного госпиталя был лагерь для военных и гражданского населения, он просуществовал до конца войны. Там содержались многие местные жители, которых из партизанских зон гитлеровцы загоняли сюда, а потом оправляли в Германию. В частности, из деревни Путилковичи в Лепельском лагере находилась мать поэта Петруся Бровки. Потом ее отправили из Лепельского лагеря в Освенцим, там она погибла. Прошла через лагерь и маленькая Зина. Отец с другими мужчинами почти сразу ушел воевать в бригаду Дубова. Тех, кто остался в деревне, согнали в лагерь под Ушачами, возле старого льнозавода.