Международный комитет так и не извинился. Могли ли паралимпийцев Беларуси отстранять от соревнований? Мнения
Новости Беларуси. Белорусы выступают против угнетения нашего паралимпийского движения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отстранение Международным комитетом наших спортсменов с ограниченными возможностями от главных стартов 2022 года ничего не вызывает, кроме возмущения. Белорусские паралимпийцы на этот раз готовы были показать максимальные результаты, но их, к сожалению, развернули с порога за несколько часов до старта. За плечами у них четыре года подготовки и негодование от безосновательного отстранения одним росчерком пера.
Мнения тех, кто борется за свои победы до конца, собрала Оксана Семашко.
Физически и психологически наши паралимпийцы готовы побеждать. Отступать не собираются и сейчас. Без сильных конкурентов в лице белорусов и россиян Олимпиада-2022 больше походила на бутафорию. Европа грубо попирает ее девиз «Быстрее, выше, сильнее – вместе». В ЕС настроены на разрушение, но никак не на объединение спортсменов.
Марина Литвинчук: желаю, чтобы мы все скорее вернулись в нашу дружную спортивную семью. Читайте здесь.
А вот за Николаем Григорьевичем сегодня не угнаться. Он хоть никогда и не выступал на мировых первенствах, тем не менее в свои 75 может дать фору молодым. Инвалиду по зрению с детства боль паралимпийцев близка и понятна.
Николай Камыш:
Я призываю чиновников, политиков от Европы задуматься и облагоразумиться. Вообще людей в XX веке, инвалидов считали людьми Бога. А они что делают? Чинят препоны инвалидам. Это немыслимо! Так не должно быть! Это неправильно, и им надобно пересмотреть свои взгляды и подходы. И, естественно, разрешить. И сделать так, чтобы наоборот инвалиды имели возможность общаться, соревноваться, дружить. И все люди на нашей планете Земля должны дружить и относиться друг к другу с добром и миром.
Глава Национального паралимпийского комитета Беларуси: «Спортсмен, который тренируется, должен где-то выступать». Читайте здесь.
Международный паралимпийский комитет так и не объяснился перед белорусами за грубое нарушение Конституции и этических норм. В нашей стране отстаивание прав атлетов продолжается. Удастся ли достучаться до сердец тех, кто в марте отстранил от Игр в Пекине наших паралимпийцев и вообще превратил спорт в политику? Вопрос пока остается открытым.