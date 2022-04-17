Международный комитет так и не извинился. Могли ли паралимпийцев Беларуси отстранять от соревнований? Мнения

Мнения тех, кто борется за свои победы до конца, собрала Оксана Семашко.

Новости Беларуси. Белорусы выступают против угнетения нашего паралимпийского движения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отстранение Международным комитетом наших спортсменов с ограниченными возможностями от главных стартов 2022 года ничего не вызывает, кроме возмущения. Белорусские паралимпийцы на этот раз готовы были показать максимальные результаты, но их, к сожалению, развернули с порога за несколько часов до старта. За плечами у них четыре года подготовки и негодование от безосновательного отстранения одним росчерком пера.

Оксана Семашко, корреспондент: Они пустили корни на родной земле и прославили Беларусь на весь мир. Их пытались сломать, но они показали зубы и встали поперек горла европейским чиновникам. Недоброжелателям на зло наши паралимпийцы готовятся к альтернативным соревнованиям.

Физически и психологически наши паралимпийцы готовы побеждать. Отступать не собираются и сейчас. Без сильных конкурентов в лице белорусов и россиян Олимпиада-2022 больше походила на бутафорию. Европа грубо попирает ее девиз «Быстрее, выше, сильнее – вместе». В ЕС настроены на разрушение, но никак не на объединение спортсменов.

Марина Литвинчук: желаю, чтобы мы все скорее вернулись в нашу дружную спортивную семью. Читайте здесь.

А вот за Николаем Григорьевичем сегодня не угнаться. Он хоть никогда и не выступал на мировых первенствах, тем не менее в свои 75 может дать фору молодым. Инвалиду по зрению с детства боль паралимпийцев близка и понятна.