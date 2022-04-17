Глава Национального паралимпийского комитета Беларуси: «Спортсмен, который тренируется, должен где-то выступать»

Новости Беларуси. Белорусы выступают против угнетения нашего паралимпийского движения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отстранение Международным комитетом наших спортсменов с ограниченными возможностями от главных стартов 2022 года ничего не вызывает, кроме возмущения.
Наши паралимпийцы возобновят свои старты. В июле для них организуют открытый международный турнир по плаванию. Белорусы пригласили поучаствовать национальные команды России, Украины, Молдовы, Казахстана, Грузии, Армении и Китая.
Олег Шепель, председатель Национального паралимпийского комитета Беларуси:
Спортсмен, который тренируется, должен где-то выступать, потому что тренироваться без выступлений – это не та подготовка. Мы с Паралимпийским комитетом России, с другими паралимпийскими комитетами ведем диалог. Более плотно, конечно, с Россией. Планируем список мероприятий на этот год и в России, и в Беларуси, чтобы наши ребята выступили, действительно показали те результаты, на которые они рассчитывают, и видели, к чему двигаться дальше.
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