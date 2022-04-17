Глава Национального паралимпийского комитета Беларуси: «Спортсмен, который тренируется, должен где-то выступать»

Новости Беларуси. Белорусы выступают против угнетения нашего паралимпийского движения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отстранение Международным комитетом наших спортсменов с ограниченными возможностями от главных стартов 2022 года ничего не вызывает, кроме возмущения.

Наши паралимпийцы возобновят свои старты. В июле для них организуют открытый международный турнир по плаванию. Белорусы пригласили поучаствовать национальные команды России, Украины, Молдовы, Казахстана, Грузии, Армении и Китая.