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«Первые примеры уже есть». Какие идеи для малого бизнеса подготовили в «Беллесбумпроме»? Интервью с председателем концерна

17 апреля 2022 18:05
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Новости Беларуси. В дефиците неожиданно оказалась бумага. Она еще и в цене выросла. Почему это произошло, какие страны заинтересованы в нашей продукции и что с поставками на Запад?  

В программе «Неделя» на СТВ председатель «Беллесбумпрома» Михаил Касько.  

«Первые примеры уже есть». Какие идеи для малого бизнеса подготовили в «Беллесбумпроме»? Интервью с председателем концерна-1

Санкции нас не могли не затронуть, свыше 40 % экспорта отправлялось на рынки Европейского союза  

Ольга Коршун, СТВ:  
Санкции. Ваша сфера очень широкая, она подвержена негативному влиянию санкций или есть какие-то моменты, которые можно преодолеть?  

«Первые примеры уже есть». Какие идеи для малого бизнеса подготовили в «Беллесбумпроме»? Интервью с председателем концерна-4

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:  
Конечно, мы должны понимать, что санкции нас не могли не затронуть, поскольку свыше 40 % экспорта продукции, которую предприятия концерна производили, отправлялось на рынки Европейского союза. Мы в определенной степени ограничены сегодня в поставках туда нашей продукции, в связи с этим нами были разработаны антисанкционные программы. Мы работаем над тем, чтобы найти альтернативу Европейскому союзу.  

Ольга Коршун:  
Будет ли налажено сотрудничество более активное с какими-то российскими регионами, предпринимателями?  

Михаил Касько:  
Да, конечно, это сотрудничество действует у нас давно. Отдельные наши крупные мебельные фабрики, которые на слуху, имеют развитую сбытовую сеть по всем регионам Российской Федерации, собственные магазины. Успешно налажено сотрудничество в поставках отдельного сырья и химической продукции в первую очередь. И отрадно, что первая машина с мебелью поехала на Дальний Восток, в Хабаровский край.  

«Мы давно успешно работаем с этим рынком». О сотрудничестве с Китаем  

Ольга Коршун:  
Это как-то коррелирует с визитом Президента?  

«Первые примеры уже есть». Какие идеи для малого бизнеса подготовили в «Беллесбумпроме»? Интервью с председателем концерна-7

Михаил Касько:  
Это было до визита главы государства.  

Ольга Коршун:  
Многие сейчас наши торговые потоки перенаправляются в Китай. У вас есть свои виды на Китай в нынешних условиях?  

Михаил Касько:  
Да, мы давно успешно работаем с этим рынком. Он вышел у нас на пятое место по итогам прошлого года. Мы давно поставляем туда целлюлозу – один из крупнейших наших потребителей. И сейчас работаем над тем, чтобы расширить ассортимент поставляемой туда продукции. Уже ушли первые контейнерные поезда с пилопродукцией.    

Ольга Коршун:  
Недавно датская компания по производству мебели объявила, что закрывает магазин у нас в Минске, и это вызвало у некоторых досаду. Наши производители могут занять эту свободную нишу дешевой мебели?  

«Первые примеры уже есть». Какие идеи для малого бизнеса подготовили в «Беллесбумпроме»? Интервью с председателем концерна-10

Михаил Касько:  
Я, откровенно говоря, не вижу каких-либо проблем с обеспечением внутреннего рынка мебелью. Сегодня она есть любая. Те итоги модернизации, которая состоялась в отрасли, говорят о том, что мы, самое главное, предоставили сырье.  

«Сразу нам была поставлена задача осуществлять разумное импортозамещение»  

Ольга Коршун:  
Есть еще задача по программе импортозамещения. Какие у нас позиции, которые пока мы вынуждены закупать, привозить, будут скоро нашими, белорусскими?  

Михаил Касько:  
Сразу нам была поставлена задача осуществлять разумное импортозамещение. Расчет был на внутреннее, собственное сырье – лес. Мы запустили завод в Добруше. Это как раз такой ярчайший пример последующей переработки древесного сырья, его уход в более глубокую переработку. Мы говорили о том, что давайте сначала сделаем целлюлозу, потом ее переработаем во что-то. Так вот Добруш уже перерабатывает целлюлозу, это уже второй передел. Что касается импортозамещения. Раньше мы тот же картон не производили – такой красивый, трехслойный, мелованный картон. И сегодня, начав его производить, как раз мы решаем проблему как с доступностью упаковки на внутреннем рынке для тех же лекарств, бумажных, канцелярских вещей, также для фастфуда. Сегодня мы готовы предложить малому, среднему бизнесу этот продукт, чтобы в свою очередь развивать эти небольшие бизнесы по всей стране. Так же, как в свое время происходило с плитной продукцией. Когда мы предоставили плиту, сразу же пошел бум производства мебели. Сегодня мы предоставляем картон и рассчитываем на то, что будет определенное движение в части занятости, открытия производств в переработке, полиграфическом производстве и так далее. Первые примеры уже есть.  

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# Предприятия Беларуси # общество # Михаил Касько # Ольга Коршун # Фотофакт

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