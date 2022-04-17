«Первые примеры уже есть». Какие идеи для малого бизнеса подготовили в «Беллесбумпроме»? Интервью с председателем концерна

Новости Беларуси. В дефиците неожиданно оказалась бумага. Она еще и в цене выросла. Почему это произошло, какие страны заинтересованы в нашей продукции и что с поставками на Запад? В программе «Неделя» на СТВ председатель «Беллесбумпрома» Михаил Касько.

Санкции нас не могли не затронуть, свыше 40 % экспорта отправлялось на рынки Европейского союза Ольга Коршун, СТВ:

Санкции. Ваша сфера очень широкая, она подвержена негативному влиянию санкций или есть какие-то моменты, которые можно преодолеть?

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Конечно, мы должны понимать, что санкции нас не могли не затронуть, поскольку свыше 40 % экспорта продукции, которую предприятия концерна производили, отправлялось на рынки Европейского союза. Мы в определенной степени ограничены сегодня в поставках туда нашей продукции, в связи с этим нами были разработаны антисанкционные программы. Мы работаем над тем, чтобы найти альтернативу Европейскому союзу. Ольга Коршун:

Будет ли налажено сотрудничество более активное с какими-то российскими регионами, предпринимателями? Михаил Касько:

Да, конечно, это сотрудничество действует у нас давно. Отдельные наши крупные мебельные фабрики, которые на слуху, имеют развитую сбытовую сеть по всем регионам Российской Федерации, собственные магазины. Успешно налажено сотрудничество в поставках отдельного сырья и химической продукции в первую очередь. И отрадно, что первая машина с мебелью поехала на Дальний Восток, в Хабаровский край. «Мы давно успешно работаем с этим рынком». О сотрудничестве с Китаем Ольга Коршун:

Это как-то коррелирует с визитом Президента?

Михаил Касько:

Это было до визита главы государства. Ольга Коршун:

Многие сейчас наши торговые потоки перенаправляются в Китай. У вас есть свои виды на Китай в нынешних условиях? Михаил Касько:

Да, мы давно успешно работаем с этим рынком. Он вышел у нас на пятое место по итогам прошлого года. Мы давно поставляем туда целлюлозу – один из крупнейших наших потребителей. И сейчас работаем над тем, чтобы расширить ассортимент поставляемой туда продукции. Уже ушли первые контейнерные поезда с пилопродукцией. Ольга Коршун:

Недавно датская компания по производству мебели объявила, что закрывает магазин у нас в Минске, и это вызвало у некоторых досаду. Наши производители могут занять эту свободную нишу дешевой мебели?