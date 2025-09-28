Минск готовится к саммиту премьер-министров СНГ и заседанию Евразийского межправсовета

Минск станет площадкой для большой политики. В белорусской столице пройдут сразу два крупных события. Это саммит премьер-министров Содружества Независимых Государств и заседание Евразийского межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 сентября руководители правительств стран СНГ обсудят 14 вопросов. Касаются они научно-технологического развития объединения до 2035 года, также премьеры рассмотрят документы, регламентирующие взаимодействие в области АПК, цифровой экономики, лесного хозяйства и промышленности, развития информационного общества и вопросы сотрудничества в сфере мирного атома. В повестке заседания Евразийского межправсовета –18 вопросов – в области финансовой поддержки в промышленности и АПК, развитии интегрированной информационной системы, транспортной инфраструктуры и ряд других.