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Минск готовится к саммиту премьер-министров СНГ и заседанию Евразийского межправсовета

28 сентября 2025 13:31
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Минск станет площадкой для большой политики. В белорусской столице пройдут сразу два крупных события. Это саммит премьер-министров Содружества Независимых Государств и заседание Евразийского межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск готовится к саммиту премьер-министров СНГ и заседанию Евразийского межправсовета-2

29 сентября руководители правительств стран СНГ обсудят 14 вопросов. Касаются они научно-технологического развития объединения до 2035 года, также премьеры рассмотрят документы, регламентирующие взаимодействие в области АПК, цифровой экономики, лесного хозяйства и промышленности, развития информационного общества и вопросы сотрудничества в сфере мирного атома. В повестке заседания Евразийского межправсовета –18 вопросов – в области финансовой поддержки в промышленности и АПК, развитии интегрированной информационной системы, транспортной инфраструктуры и ряд других. 

# Международная политика # СНГ

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