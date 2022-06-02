Впервые в сопровождении Президентского оркестра. Какие мероприятия нельзя пропустить на фестивале культур в Гродно?

Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно – символ мира, межнациональной дружбы, единения народов, а также духовного богатства и творческого потенциала. О том, какие новинки будут в 2022 году и что подготовили организаторы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Наверное, один из наиболее ярких моментов фестиваля – это шествие. Не менее ярким событием является гала-концерт. Какие сюрпризы в 2022 году, как он будет организован? Я знаю, что в сопровождении Президентского оркестра, какие-то дуэты с нашими белорусскими артистами.

Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома:

Есть такие очень хорошие традиции, которые с первого фестиваля продолжаются, потому что мы понимаем, что сохранение традиций – это и есть залог стабильности и устойчивости. Если они хороши, от них ни в коем случае нельзя отказываться. Это шествие, подворья и, безусловно, концерт-открытие. Традиционно сложилось так, что в нем принимают участие как раз те коллективы, которые прошли отбор республиканского жюри. Отобраны совместно с главным режиссером церемонии открытия. В этом году это Агата Мацко. Министерством культуры был проведен конкурс режиссерских концепций именно на церемонии открытия и шествия. В концерте примут участие творческие коллективы наших национальных объединений совместно с белорусскими исполнителями – такой тандем, дуэты. Татьяна Савчик:

Что это за дуэты?

Елена Климович:

Надо держать интригу, в секрете. Для этого мы приглашаем всех приехать. Вы уже приоткрыли завесу: в сопровождении Президентского оркестра это впервые будет. Увеличены размеры сцены в этом году для того, чтобы можно было разместить оркестр достаточно большой по количеству, хореографические композиции показать во всей красоте. Хочу сказать, что и наши гродненские коллективы, тоже держа немножко интригу, всегда принимают участие и будут в этот раз тоже принимать, как любительские, так и профессиональные. Поэтому нужно приехать и посмотреть концерт. Это наши заслуженные артисты Республики Беларусь, любительские коллективы. Кроме этого еще будут у нас и сольные концерты. После гала-концерта концерт Руслана Алехно. Еще будет концерт «Песняров» на второй день, Александра Солодухи сольный концерт на площади Советской. Если говорить об интересных таких мероприятиях и новых эпизодах, то праздник творчества, грации и красоты – это новое мероприятие именно XIII фестиваля национальных культур. На площади Советской 4 июня в 14:00 пройдет очень интересный праздник.