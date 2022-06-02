Впервые в сопровождении Президентского оркестра. Какие мероприятия нельзя пропустить на фестивале культур в Гродно?
Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно – символ мира, межнациональной дружбы, единения народов, а также духовного богатства и творческого потенциала. О том, какие новинки будут в 2022 году и что подготовили организаторы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Наверное, один из наиболее ярких моментов фестиваля – это шествие. Не менее ярким событием является гала-концерт. Какие сюрпризы в 2022 году, как он будет организован? Я знаю, что в сопровождении Президентского оркестра, какие-то дуэты с нашими белорусскими артистами.
Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома:
Есть такие очень хорошие традиции, которые с первого фестиваля продолжаются, потому что мы понимаем, что сохранение традиций – это и есть залог стабильности и устойчивости. Если они хороши, от них ни в коем случае нельзя отказываться. Это шествие, подворья и, безусловно, концерт-открытие. Традиционно сложилось так, что в нем принимают участие как раз те коллективы, которые прошли отбор республиканского жюри. Отобраны совместно с главным режиссером церемонии открытия. В этом году это Агата Мацко. Министерством культуры был проведен конкурс режиссерских концепций именно на церемонии открытия и шествия. В концерте примут участие творческие коллективы наших национальных объединений совместно с белорусскими исполнителями – такой тандем, дуэты.
Татьяна Савчик:
Что это за дуэты?
Елена Климович:
Надо держать интригу, в секрете. Для этого мы приглашаем всех приехать. Вы уже приоткрыли завесу: в сопровождении Президентского оркестра это впервые будет. Увеличены размеры сцены в этом году для того, чтобы можно было разместить оркестр достаточно большой по количеству, хореографические композиции показать во всей красоте. Хочу сказать, что и наши гродненские коллективы, тоже держа немножко интригу, всегда принимают участие и будут в этот раз тоже принимать, как любительские, так и профессиональные. Поэтому нужно приехать и посмотреть концерт. Это наши заслуженные артисты Республики Беларусь, любительские коллективы. Кроме этого еще будут у нас и сольные концерты. После гала-концерта концерт Руслана Алехно. Еще будет концерт «Песняров» на второй день, Александра Солодухи сольный концерт на площади Советской. Если говорить об интересных таких мероприятиях и новых эпизодах, то праздник творчества, грации и красоты – это новое мероприятие именно XIII фестиваля национальных культур. На площади Советской 4 июня в 14:00 пройдет очень интересный праздник.
Татьяна Савчик:
Грация – сразу кажется, что-то для барышень?
Елена Климович:
13 девушек, представителей различных национальностей (я сейчас всех не перечислю) покажут особенности творчества своей национальности. Это именно праздник. 13 девушек, XIII фестиваль – даже символизм есть в этом мероприятии.
Если мы говорим о концертах, то еще один очень важный концерт – церемония закрытия, которая 4 июня в 16:30 будет на главной сцене фестиваля, на площади Советской. Будут подведены итоги фестиваля и вручены призы всем нашим национальным объединениям.
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